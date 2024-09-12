Кому повысят пособия с 1 октября 2024

Доплаты пожилым людям
В ряде субъектов РФ жители получат выплаты к Международному дню пожилых людей. Этот праздник отмечают в России 1 октября на протяжении уже более 30 лет. Региональные власти стараются поздравить, поддержать пожилых людей путем предоставления им единовременной денежной помощи.
Узнать о наличии такой выплаты и ее размере в конкретном регионе можно в отделении соцзащиты населения по месту жительства, а также изучив положения законодательства субъекта РФ.
В 2024 году выплаты ко Дню пожилого человека предусмотрены в Рязанской, Ярославской и Челябинской областях, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Приморском крае.
В Рязанской области выплату в размере 500 рублей ежегодно получают жители, постоянно проживающие в регионе, достигшие 90-летнего возраста и получающие страховую пенсию по старости, назначенную в соответствии с российским законодательством.
В Ярославской области выплата ко Дню пожилого человека также производится в размере 500 рублей на ежегодной основе. Ее смогут получить неработающие пенсионеры.
В Челябинской области пенсионеры получат к празднику по 800 рублей.
В Ненецком автономном округе лицам, проживающим в этом регионе не менее 15 лет, выплатят по 5000 рублей. Такая же сумма положена инвалидам первой, второй и третьей групп, проживающим в НАО не менее 20 лет. Пожилым людям, достигшим возраста 70 лет и имеющим постоянную регистрацию в регионе, выплатят по 16 640 рублей.
В Ямало-Ненецком автономном округе выплата ко Дню пожилого человека составит 1000 рублей.
В Приморском крае пожилые люди могут рассчитывать на единовременную социальную выплату к празднику за счет средств краевого бюджета. Лица, проживающие в регионе и являющиеся пенсионерами по состоянию на 31 декабря 2023 года, получат по 1000 рублей.
Важно успеть сделать льготникам до 1 октября
Некоторые льготные категории россиян вправе получать набор социальных услуг (НСУ). Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ, к ним, в том числе, относятся взрослые люди с инвалидностью любой группы, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны (наследники в случае их смерти), бывшие узники концлагерей нацистской Германии и иных мест пленения во времена Второй мировой войны, жители блокадного Ленинграда, люди, пострадавшие от радиационного облучения.
Как правило, НСУ предоставляют в натуральном виде. В него входит обеспечение необходимыми лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Вместе с тем, льготники вправе выбрать вместо НСУ его денежный эквивалент. В настоящее время стоимость набора составляет 1578,5 рубля. Из них на лекарства, медизделия, а также на специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1215,80 рубля, на санаторно-курортное лечение — 188,08 рубля, на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 174,62 рубля.
Для получения денежного эквивалента НСУ человеку следует до 1 октября 2024 года подать соответствующее заявление в Социальный фонд России. Также его можно представить через МФЦ или портал «Госуслуги».
После замены льготник начнет получать денежную доплату с 1 января 2025 года.
Отметим, что замена НСУ денежным эквивалентом может быть как полной, так и частичной. Например, человеку требуются лекарства, но он не ездит в санаторий. В таком случае он вправе получать препараты и деньги вместо льготного проезда.
Кроме того, получение услуг из НСУ можно возобновить. Для этого необходимо написать соответствующее заявление и подать его до 1 октября 2024 года. Предоставление услуг из набора в натуральном виде начнется с 1 января следующего года.
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