Кому повысят пособия с 1 октября 2024

Вместе с тем, льготники вправе выбрать вместо НСУ его денежный эквивалент. В настоящее время стоимость набора составляет 1578,5 рубля. Из них на лекарства, медизделия, а также на специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов — 1215,80 рубля, на санаторно-курортное лечение — 188,08 рубля, на проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 174,62 рубля.