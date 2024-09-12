Эксперт перечислила четыре правила богатых людей

По ее словам, почти у каждого современного человека финансовые знания есть в том или ином объеме. Проблема чаще всего заключается в отсутствии их практического применения.
«Нередко проявление интереса к приобретению и расширению навыков финансовой грамотности мешают некоторые ложные убеждения (“я не умею копить”, “мне не с чего делать сбережения”, “деньги съедает инфляция-буду жить одним днем” и другие)», — пояснила Дайнеко.
Первым шагом «на пути к богатству» может стать внимательный разбор того, куда уходят ваши деньги. Это поможет оценить свое текущее финансовое положение.
Вторым шагом, по мнению экономиста, станет составление бюджета. Необходимо найти способы разумной оптимизации расходов (в том числе, с помощью мер социальной государственной поддержки) и оценить возможности по увеличению дохода.
Третим шагом, считает Дайнеко, станет достижение первичной финансовой устойчивости: не выходить за границы бюджета и сформировать подушку безопасности.
Эксперт указала, что человек, достигший финансовой грамотности, должен:
- уметь планировать свой личный бюджет и понимать зачем это необходимо, ставить финансовые цели;
- понимать принципы разумной экономии и уметь расставлять приоритеты в расходах;
- тратить меньше, чем зарабатывать, формировать подушку безопасности;
- уметь отказывать себе во второстепенных/неоправданных тратах, избегать импульсивных покупок и заранее планировать крупные приобретения и расходы;
- распознавать признаки недобросовестного финансового поведения (мошенничества, подмены понятий и условий в сделках);
- знать свои права и обязанности (потребителя, налогоплательщика, получателя льгот и мер господдержки), использовать доступные льготы;
- выбирать и использовать финансовые инструменты, понимать предел разумного риска.
Четвертый шаг — потеря страха. Эксперт подчеркнула, что важно не бояться начать с маленьких шагов и постепенно развивать свои навыки, пополнять багаж знаний и не бояться ошибок. Не у всех все сразу получается, поэтому нужно признавать свои ошибки, заполнять пробелы в знаниях, работать над своим финансовым поведением, чтобы в дальнейшем не наступать на старые грабли.
«Старания обязательно будут вознаграждены», — заключила Дайнеко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».