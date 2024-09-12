Эксперт перечислила четыре правила богатых людей

Стать миллиардером в наши дни может далеко не каждый, но стать чуть богаче — могут те, кто соблюдает правила финансовой грамотности. Четыре главных правила для тех, кто хочет научиться копить, перечислила Финансам Mail Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России.