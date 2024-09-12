Цены на золото выросли до нового исторического максимума

Цены на золото обновили рекордно высокий уровеь. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) в 16:10 мск поднялась на 1,17%, до $2572,3 за унцию. Предыдущий рекорд был установлен в середине августа, тогда цена поднималась до $2570,4.
С начала 2024 года золото подорожало более чем на 20%. Спрос на драгоценный металл вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США, активных покупок со стороны крупнейших центральных банков и роста интереса к активу-убежищу из-за усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
С июля прошлого года ФРС удерживает ключевую процентную ставку в диапазоне 5,25−5,5% — это самый высокий уровень за последние два десятилетия. Экономисты ING ожидают снижения на 50 базисных пунктов на заседании ФРС в сентябре, за которым последует еще серия снижений на 25 базисных пунктов. В результате, по прогнозам экспертов, ставка ФРС будет находиться около уровня 3,5% к следующему лету.
Золото остается привлекательным как защитный актив на фоне выборов в США и роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Так, руководитель отдела анализа сырьевых товаров в BMI Сабрин Чоудхури отметила, что золото процветает в условиях неопределенности, а сейчас неопределенность достигла своего пика.
Аналитики ING считают, что рост цен на драгоценный металл только начинается. Самое ожидаемое за последние десятилетия снижение процентной ставки в США должно придать новый импульс ценам на золото в сентябре, отметили аналитики. Они добавили, что спрос на ETF также возрос за последние несколько месяцев в связи с увеличением притока средств в такие фонды по всему миру.
ETF (Exchange Traded Fund) — инвестиционный фонд, акции которого торгуются на бирже. Его котировки повторяют динамику портфеля, в который могут входить акции, фьючерсы на сырье, валюта, облигации и прочие активы. ETF даже может копировать структуру ведущих биржевых индексов, например американского S&P500.
«Золотые» фонды ETF позволяют фактически вложиться в золото без необходимости приобретать его физически. Акции такого фонда будут полностью повторять движения рыночной цены на золото.
По прогнозу ING, к концу текущего года средняя цена на золото составит $2580 долларов за унцию. В 2025 году, по мнению экспертов, восходящая тенденция сохранится: средняя цена золота составит $2700 за унцию.
В Citi отметили, что настроения инвесторов в золото, по всей видимости, улучшатся в течение трех-шести месяцев. В банке прогнозируют, что к середине 2025 года цены на золото могут взлететь до $3000 за унцию.
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