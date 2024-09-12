Цены на золото выросли до нового исторического максимума

Аналитики ING считают, что рост цен на драгоценный металл только начинается. Самое ожидаемое за последние десятилетия снижение процентной ставки в США должно придать новый импульс ценам на золото в сентябре, отметили аналитики. Они добавили, что спрос на ETF также возрос за последние несколько месяцев в связи с увеличением притока средств в такие фонды по всему миру.