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Россиянам рассказали, что нужно сделать после финального платежа по ипотеке

После финального платежа по ипотеке с квартиры необходимо снять обременение, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Александр Хаминский.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам эксперта, обычно банки самостоятельно направляют документы в Росреестр для снятия обременения с недвижимости, чтобы владелец мог свободно распоряжаться собственностью.

«Проверить факт снятия обременения можно на сайте Росреестра. Для этого необходимо указать кадастровый или условный номер. В случае если обременение снято, в разделе “Права и ограничения” не будет информации об обременении», — указал юрист.

Хаминский напомнил, что банк или другая финансовая организация всегда накладывают обременение на квартиру, купленную на заемные деньги. В таком случае собственник имеет право ее продать, подарить, завещать, передать в залог только с согласия банка.

Как добавил юрист, в договоре ипотеки может отсутствовать обязанность банка по направлению документов в Росреестр. Тогда собственнику придется самостоятельно снять обременение.

«Для этого нужно подать в Росреестр соответствующий пакет документов: заявление о снятии обременения, справку из банка о полном погашении задолженности по кредитному договору, договор об ипотеке и правоустанавливающие документы на объект недвижимости», — заключил Хаминский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».