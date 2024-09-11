Россиянам рассказали, что нужно сделать после финального платежа по ипотеке

По словам эксперта, обычно банки самостоятельно направляют документы в Росреестр для снятия обременения с недвижимости, чтобы владелец мог свободно распоряжаться собственностью.
«Проверить факт снятия обременения можно на сайте Росреестра. Для этого необходимо указать кадастровый или условный номер. В случае если обременение снято, в разделе “Права и ограничения” не будет информации об обременении», — указал юрист.
Хаминский напомнил, что банк или другая финансовая организация всегда накладывают обременение на квартиру, купленную на заемные деньги. В таком случае собственник имеет право ее продать, подарить, завещать, передать в залог только с согласия банка.
Как добавил юрист, в договоре ипотеки может отсутствовать обязанность банка по направлению документов в Росреестр. Тогда собственнику придется самостоятельно снять обременение.
«Для этого нужно подать в Росреестр соответствующий пакет документов: заявление о снятии обременения, справку из банка о полном погашении задолженности по кредитному договору, договор об ипотеке и правоустанавливающие документы на объект недвижимости», — заключил Хаминский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».