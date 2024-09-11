Нефть. Ожидания $60, прогнозы ОПЕК и EIA

∙ Управление энергетической информации США (EIA) вчера опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство, похоже, не разделяет панических настроений рынка и считает, что Brent в скором времени вернется к уровням выше $80 за баррель. Причины — в мире добывается меньше нефти, чем потребляется; ОПЕК+ отложил возвращение части баррелей на рынок; несмотря на опасения по поводу Китая, растущий дефицит предложения приведет к увеличению изъятий нефти из мировых запасов. EIA ожидает, что спотовая цена на Brent в IV квартале 2024 г. составит в среднем $82 за баррель и в среднем $84 в 2025 году.