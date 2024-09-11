Нефть. Ожидания $60, прогнозы ОПЕК и EIA

Новостной фон остается преимущественно негативным. Все чаще озвучивается сценарий похода актива на $60 за баррель. С точки зрения технического анализа и предстоящих выборов в США, это возможно — ведь пробита важная поддержка.
Однако фундаментальных причин для такого спуска все же пока маловато. Вероятно, актив попытается стабилизироваться на достигнутом уровне.
Сегодня черное золото торгуется выше $70 за баррель.
В фокусе внимания рынка — инфляция в США (август), запасы нефти в США от EIA.
Новостной фон
∙ ОПЕК в своем ежемесячном отчете снизила прогноз по мировому спросу на нефть в 2024 года — с 2,11 до 2,03 млн баррелей в сутки.. Организация также снизила оценку роста мирового спроса в 2025 году — с 1,78 до 1,74 млн баррелей в сутки.
∙ Управление энергетической информации США (EIA) вчера опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство, похоже, не разделяет панических настроений рынка и считает, что Brent в скором времени вернется к уровням выше $80 за баррель. Причины — в мире добывается меньше нефти, чем потребляется; ОПЕК+ отложил возвращение части баррелей на рынок; несмотря на опасения по поводу Китая, растущий дефицит предложения приведет к увеличению изъятий нефти из мировых запасов. EIA ожидает, что спотовая цена на Brent в IV квартале 2024 г. составит в среднем $82 за баррель и в среднем $84 в 2025 году.
∙ Из-за урагана Франсин нефтегазовые компании прекращают добычу в Мексиканском заливе, а жители Луизианы вынуждены эвакуироваться.
∙ Экспорт Китая растет самыми быстрыми темпами за последние 17 месяцев, однако динамика импорта не впечатляет и свидетельствует о слабом внутреннем спросе.
∙ Падение цен на нефть до $60 расширяет возможности для мягкой посадки мировой экономики. Такой сценарий был бы предпочтителен для ФРС и ЕЦБ.
∙ Россия сократила добычу нефти в августе и приблизилась к целевому уровню в рамках соглашений ОПЕК+.
∙ Хедж-фонды сократили чистые длинные позиции в нефти до минимальных значений за последние 13 лет.
∙ Согласно данным Американского института нефти, запасы нефти в США сократились на 2,79 млн баррелей за неделю, закончившуюся 6 сентября 2024 года. Результат оказался вновь хуже ожиданий рынка. Это уже 9 неделя снижения из последних 11. Сегодня официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в стране представит EIA.
Фьючерсы на природный газ продолжают консолидацию между 20-дневной скользящей средней и верхним горизонтальным сопротивлением — $2,163—2,273 за MMBtu.
Согласно краткосрочному прогнозу EIA, в сентябре-октябре цены на природный газ в США останутся относительно стабильными, прежде чем в целом вырастут в 2025 году. Рост цен в 2025 году отражает добычу природного газа в США, которая не поспевает за ростом экспорта СПГ. Спотовая цена Henry Hub вырастет с менее чем $2 в августе до примерно $3,1 за MMBtu в следующем году.
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