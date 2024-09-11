Каким будет курс рубля 12 сентября 2024: прогноз эксперта

Краткосрочный прогноз по биржевому курсу юаня — 12,5−12,9 рублей, официальный курс доллара может двигаться на уровне 90−92, пары могут тяготеть к верхним границам указанных коридоров. Отступление рубля, которое мы видим в последнее время, в основном связано с усилившимся в начале месяца снижением нефтяных цен и сокращением валютных интервенций правительства. Кроме того, параллельно может расти спрос импортеров на иностранную валюту. Основной заслон девальвации обеспечивает жесткий курс ДКП, который, вероятно, будет подтвержден на предстоящем заседании Банка России. Благоприятным для рубля был бы сценарий повышения ключевой ставки, однако с нашей точки зрения, вероятнее всего, ставка сохранится на текущем уровне 18%, рубль встретит такое решение нейтрально.