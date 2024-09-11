Каким будет курс рубля 12 сентября 2024: прогноз эксперта

Сегодня индекс Мосбиржи, как и накануне, двигался разнонаправленно. Открывшись в плюсе и дотянувшись до 2690 п., бенчмарк отступил в красную зону; во второй половине дня покупатели попытались организовать новую атаку, однако индекс вновь откатился. Такие «горки» могли быть связаны с повышенной волатильностью котировок нефти.
Потребительская инфляция в США в августе замедлилась до 2,5% г/г, это минимум за последние 3,5 года. Тем не менее, уровень ожиданий того, что ФРС понизит ставки на будущей неделе сразу на 50 б.п., скорректировался с 29% до 15%, индекс доллара пошел на усиление, а биржевые индексы отправились в минус.
Завтра ЕЦБ будет принимать решение по процентным ставкам. Полагаем, что европейский регулятор понизит их на 25 б.п. МЭА представит в четверг ежемесячный отчет. Картину инфляции в США в августе дополнит индекс цен производителей (PPI). На российском рынке важных событий или публикаций не ожидается.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 12 сентября — 2625−2725 п.
Краткосрочный прогноз по биржевому курсу юаня — 12,5−12,9 рублей, официальный курс доллара может двигаться на уровне 90−92, пары могут тяготеть к верхним границам указанных коридоров. Отступление рубля, которое мы видим в последнее время, в основном связано с усилившимся в начале месяца снижением нефтяных цен и сокращением валютных интервенций правительства. Кроме того, параллельно может расти спрос импортеров на иностранную валюту. Основной заслон девальвации обеспечивает жесткий курс ДКП, который, вероятно, будет подтвержден на предстоящем заседании Банка России. Благоприятным для рубля был бы сценарий повышения ключевой ставки, однако с нашей точки зрения, вероятнее всего, ставка сохранится на текущем уровне 18%, рубль встретит такое решение нейтрально.
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