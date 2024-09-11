Forbes: Харрис опережает Трампа на рынках ставок на выборы после первых президентских дебатов

Forbes предлагает ознакомиться с последними данными с рынков ставок. Данные указаны на момент публикации материала.
Судя по трекеру Election Betting Odds, который объединяет данные ставок с четырех отдельных рынков, букмекеры теперь оценивают вероятность Харрис стать следующим президентом США в 51,9% против 46,8% у Трампа.
Это заметный сдвиг в пользу Харрис, чьи шансы за последние 24 часа выросли более чем на 4,5 пункта, тогда как шансы Трампа выиграть президентскую гонку упали на 3,7 пункта.
Игроки на криптоплатформе ставок Polymarket, которые последние две недели отдавали предпочтение победе Трампа, теперь считают, что у кандидатов равные шансы на победу — 49%.
На британском сайте ставок Smarkets букмекеры прогнозируют, что вероятность Харрис победить составляет 51,55% по сравнению с 47,5% на прошлой неделе. Шансы Трампа снизились до 46,3%.
На Predictit, единственной платформе, где игроки до сих пор отдавали предпочтение Харрис, вице-президент после первых дебатов увеличила преимущество, и теперь ее шансы победить оцениваются в 56 центов за акцию (что примерно соответствует 56%-ной вероятности) по сравнению с 47 центами за акцию для Трампа.
Согласно средневзвешенному показателю Fivethirtyeight, отрыв Харрис от Трампа в национальных опросах увеличился до 2,7%. Это много.
В отличие от других рынков ставок, в ставках на платформе Predictit могут участвовать только граждане США в возрасте от 18 лет. Ранее в этом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предложила запретить на американском рынке деривативов все ставки, связанные с выборами. С таким предложением комиссия выступила после того, как Predictit подала на нее в суд за попытку помешать платформе принимать ставки на президентскую гонку, хотя ранее разрешила это.