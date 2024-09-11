Forbes: Харрис опережает Трампа на рынках ставок на выборы после первых президентских дебатов

В отличие от других рынков ставок, в ставках на платформе Predictit могут участвовать только граждане США в возрасте от 18 лет. Ранее в этом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предложила запретить на американском рынке деривативов все ставки, связанные с выборами. С таким предложением комиссия выступила после того, как Predictit подала на нее в суд за попытку помешать платформе принимать ставки на президентскую гонку, хотя ранее разрешила это.