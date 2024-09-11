«Домклик»: доля льготной ипотеки в крупнейших регионах России превысила 50%

На протяжении последних двух месяцев ипотечный рынок РФ находится в активной стадии трансформации под влиянием новых условий льготных программ, прокомментировал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. «Наиболее заметное снижение спроса на ипотеку с господдержкой пришлось на первые недели июля, однако с тех пор недельные показатели демонстрируют положительную динамику. В августе тенденция медленного роста сохранилась. А это значит, что волнение клиентов постепенно стихает, и в скором времени мы, вероятнее всего, увидим некую стабилизацию рынка», — приводятся его слова в материалах.