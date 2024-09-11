«Домклик»: доля льготной ипотеки в крупнейших регионах России превысила 50%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Доля льготной ипотеки в крупнейших регионах России в августе 2024 года в общем объеме выдач превысила 50%, а в среднем составила 47%, что на 13 п. п. больше в сравнении с июлем. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка со ссылкой на данные «Домклик».
«В августе количество выдач по льготным программам составило около 24,5 тыс., что на 47% больше, чем в июле. В крупнейших регионах доля льготной ипотеки остается выше 50%», — говорится в материалах.
В частности, по данным аналитиков, в Санкт-Петербурге доля льготных ипотечных программ в общем объеме выдачи по результатам августа составила 59%, что на 23 п. п. больше в сравнении с июлем, в Краснодарском крае — 57% (+13 п. п.), Тюменской области — 55% (+14 п. п.), Москве — 54% (+17 п. п.), Ростовской области — 50% (+16 п. п.). В среднем по регионам доля льготной ипотеки в общем количестве выдач в августе находилась на уровне 47% после 34% месяцем ранее.
Отмечается, что результат августа ниже показателей ажиотажных мая и июня 2024 года — последних месяцев действия льготной ипотеки на новостройки и прежних условий «Семейной ипотеки» (в мае — 63%, июне — 76% соответственно). Однако значение не отстает от уровня первого квартала этого года (38−48%), уточнили аналитики.
На протяжении последних двух месяцев ипотечный рынок РФ находится в активной стадии трансформации под влиянием новых условий льготных программ, прокомментировал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. «Наиболее заметное снижение спроса на ипотеку с господдержкой пришлось на первые недели июля, однако с тех пор недельные показатели демонстрируют положительную динамику. В августе тенденция медленного роста сохранилась. А это значит, что волнение клиентов постепенно стихает, и в скором времени мы, вероятнее всего, увидим некую стабилизацию рынка», — приводятся его слова в материалах.