Доля некарточных платежей в безналичном обороте достигнет 35% уже к 2026 году

На ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение» вице-президент Т-банка Сергей Хромов представил прогноз: в 2023 году доля оплаты через СБП и собственные pay-сервисы банков составит 20% от всего безналичного оборота. Ожидается, что в 2024 году этот показатель вырастет до 30%, а к 2026 году достигнет 35%.