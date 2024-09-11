Доля некарточных платежей в безналичном обороте достигнет 35% уже к 2026 году

На ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение» вице-президент Т-банка Сергей Хромов представил прогноз: в 2023 году доля оплаты через СБП и собственные pay-сервисы банков составит 20% от всего безналичного оборота. Ожидается, что в 2024 году этот показатель вырастет до 30%, а к 2026 году достигнет 35%.
Исследования Банка России 2023 года о платежных предпочтения россиян выявило, что в безналичной форме производилось 76% ежедневных денежных операций среди граждан. В начале 2024 года доля безналичных платежей при розничных покупках, расчетах в кафе и ресторанах, а также при оплате услуг поднялась до исторического максимума в 83,4%.
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