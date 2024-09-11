Bloomberg: сокращение рабочих мест в автопроме угрожает экономике всего ЕС

Агентство полагает, что за последние годы угроза сокращения рабочих мест в индустрии только усилилась. Причиной этому служат увеличение стоимости труда из-за дефицита кадров и повышение цен на электроэнергию. С учетом того, что на автомобильную промышленность приходится более 7% от ВВП Евросоюза, и она создает около 13 млн рабочих мест, дальнейшее развитие кризиса в этой индустрии может привести к негативному каскадному воздействию на всю экономику сообщества. Закрытие убыточных заводов повлечет падение прибыли у множества предприятий, которые тем или иным образом обеспечивают их работу.