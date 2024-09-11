Bloomberg: сокращение рабочих мест в автопроме угрожает экономике всего ЕС

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Возможное сокращения рабочих мест в автомобильной промышленности Евросоюза может привести к закрытию заводов, что окажет негативное воздействие на всю экономику сообщества. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ ситуации в отрасли и мнения экспертов.
По его информации, в 2023 году почти треть заводов BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и Volkswagen — крупнейших европейских автопроизводителей — работали не на полную мощность, выпуская менее половины от максимально возможного объема продукции. При этом годовые показатели продаж автомобилей в Евросоюзе остаются ниже на примерно три млн единиц по сравнению с допандемийным периодом, что значительно ограничивает потенциальные доходы местных автопроизводителей. В такой ситуации заводам, работающим менее чем на 50% своей мощности, грозит закрытие из-за убыточности, поясняет Bloomberg.
Агентство полагает, что за последние годы угроза сокращения рабочих мест в индустрии только усилилась. Причиной этому служат увеличение стоимости труда из-за дефицита кадров и повышение цен на электроэнергию. С учетом того, что на автомобильную промышленность приходится более 7% от ВВП Евросоюза, и она создает около 13 млн рабочих мест, дальнейшее развитие кризиса в этой индустрии может привести к негативному каскадному воздействию на всю экономику сообщества. Закрытие убыточных заводов повлечет падение прибыли у множества предприятий, которые тем или иным образом обеспечивают их работу.
Ранее глава германского концерна Volkswagen Оливер Блуме в интервью газете Bild am Sonntag отметил, что вся европейская автомобильная промышленность находится в крайне сложной и беспрецедентной ситуации. В связи с этим руководство германского автогиганта прекратило действие гарантий занятости для своих сотрудников, которые были с 1994 года прописаны в их трудовых договорах, тем самым открыв путь к возможным сокращениям персонала. Действие гарантий занятости отныне истекает в конце года, а спустя шесть месяцев, то есть с 1 июля 2025 года, возможны обусловленные производственными причинами увольнения.