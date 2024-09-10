Требовалась перезагрузка: выдачи IT-ипотеки в августе просели в 17 раз

После ужесточения условий по IT-ипотеке, из которой исключили Москву и Санкт-Петербург, выдачи по ней упали в 17 раз до 1,76 млрд рублей. Это следует из данных ДОМ.РФ («Известия» их изучили). Кроме того, банкам потребовалось время на перезапуск программы — например, «Сбер» сделал это только к концу месяца. В Минцифры считают, что динамика августа по сравнению с июлем не показательна, как раз из-за того, что IT-ипотеку перезапустили только месяц назад, и она еще набирает свою популярность в регионах. Однако более половины средств по этой программе направлялось на покупку жилья в столицах, поэтому цифры вряд ли восстановятся до прежних значений, считают эксперты. В условиях заградительных ставок по рыночным предложениям субсидии от государства — единственная возможность взять ссуду на жилье. Тем не менее, пока стоимость квадратного метра стагнирует. Когда ждать снижения цен — в материале «Известий».