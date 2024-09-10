Требовалась перезагрузка: выдачи IT-ипотеки в августе просели в 17 раз

После ужесточения условий по IT-ипотеке, из которой исключили Москву и Санкт-Петербург, выдачи по ней упали в 17 раз до 1,76 млрд рублей. Это следует из данных ДОМ.РФ («Известия» их изучили). Кроме того, банкам потребовалось время на перезапуск программы — например, «Сбер» сделал это только к концу месяца. В Минцифры считают, что динамика августа по сравнению с июлем не показательна, как раз из-за того, что IT-ипотеку перезапустили только месяц назад, и она еще набирает свою популярность в регионах. Однако более половины средств по этой программе направлялось на покупку жилья в столицах, поэтому цифры вряд ли восстановятся до прежних значений, считают эксперты. В условиях заградительных ставок по рыночным предложениям субсидии от государства — единственная возможность взять ссуду на жилье. Тем не менее, пока стоимость квадратного метра стагнирует. Когда ждать снижения цен — в материале «Известий».
Кто может взять IT-ипотеку
По итогам августа выдачи IT-ипотеки упали в 17 раз — с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей, следует из отчетности корпорации ДОМ.РФ. Тренд на снижение спроса на этот вид ипотеки «Известиям» подтвердили в Абсолют Банке. А в банке «Новиком» уточнили, что число заявок сократилось втрое.
Динамика выдачи льготной IT-ипотеки за август в сравнении с июлем не показательна, заявили «Известиям» в Минцифры. Там уверены, что по ней нельзя судить об эффективности программы.
— В июле банки еще выдавали предодобренные кредиты по старым правилам. Заявки, поданные на новых условиях в августе, еще находятся на рассмотрении. О результатах говорить преждевременно, — подчеркнули в ведомстве.
IT-ипотека кардинально поменялась, и сегмент клиентов, которые подходят под ее условия, существенно сузился, подчеркнули в пресс-службе ВТБ. С 1 августа из госпрограммы исключили Москву и Санкт-Петербург, хотя с начала 2024 года именно на эти регионы приходилось 54% всех выданных займов. Благодаря изменениям программа стала более ориентированной на поддержку IT-сектора в регионах, пояснили «Известиям» в ДОМ.РФ.
После корректировки условий ставка по IT-ипотеке выросла с 5% до 6% годовых, а лимит сократился до 9 млн во всех регионах (раньше в городах-миллионниках он достигал 18 млн рублей). Сократилось и число компаний, работники которых могут расчитывать на одобрение заявки по этой госпрограмме (теперь эти отрганизации не только должны иметь соответствующий статус, но и быть получателем налоговых льгот).
Кроме того, заемщик должен работать в IT-организации весь срок действия кредита — иначе ставку могут поднять до рыночной.
Об изменении условий IT-ипотеки стало известно только 31 июля. Как правило, участникам рынка требуется время, чтобы перестроить кредитный конвейер, пояснил представитель Абсолют Банка. Так, «Сбер» возобновил выдачи по программе только в последнюю декаду августа, подчеркнули в пресс-службе организации.
— С учетом востребованности IT-ипотеки у специалистов из двух столиц изменения в любом случае должны были серьезно сократить ее выдачи, — пояснил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.
Даже если бы банки сразу смогли приступить к оформлению такой ипотеки на новых условиях, выдачи в рамках этой госпрограммы существенно сократились бы, уверен эксперт. И в ближайшие месяцы они вряд ли восстановятся до предыдущих значений.
Падение выдач по IT-ипотеке в целом не критично, поскольку программа имеет емкость, которая рано или поздно будет исчерпана — в России ограниченное количество специалистов, работающих в этой сфере, отметил независимый эксперт Андрей Бархота. В то же время новые льготные программы, которые власти уже анонсировали и которые могут коснуться молодых специалистов и работников промышленности, строительства и науки, должны затронуть значительно более широкие слои населения, добавил он.
«Известия» обратились в Минстрой с вопросом о том, как падение выдачи IT-ипотеки в августе отразится на рынке.
Какие льготные ипотечные программы работают в России осенью 2024 года
В целом по госпрограммам в августе банки выдали ипотеки на 185,6 млрд рублей, следует из отчетности ДОМ.РФ. Этот результат всего на 1 млрд превышает итоги июля. При этом, если сравнивать с августом 2023-го, то за год показатель упал почти втрое (с 515 млрд рублей).
В статистике ДОМ.РФ продолжают фиксировать выдачи по льготной программе на новостройки даже после завершения ее действия 1 июля. Дело в том, что у некоторых банков получение жилищного кредита учитывается только после регистрации ипотеки на приобретаемый объект, пояснили в ДОМ.РФ. Это может произойти и после заключения договора, поэтому данные по таким кредитам продолжат доходить еще один-два месяца. В июле на эту статью приходилось 52 млрд, в августе — 2,4 млрд.
— Из всех льготных программ только семейная ипотека сейчас может хоть как-то поддерживать выдачи, — подчеркнул управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.
За август выдачи семейной ипотеки выросли более чем вдвое по сравнению с июлем — с 76 млрд до 163 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ. Динамику подтверждают в крупнейших кредитных организациях: «Сбер» в августе оформил вдвое больше семейной ипотеки, чем в июле, а ПСБ — на 60% больше, сообщили в пресс-службах организаций.
После изменения условий программы ее могут получить семьи с хотя бы одним ребенком до шести лет включительно — ранее она была доступна всем парам с двумя детьми в возрасте до 18 лет. Из-за высокого спроса эффект от ужесточения условий программы может проявиться не сразу, а только к концу года, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
У крупнейших банков лимиты по семейной ипотеке почти исчерпаны — примерно на 85−95%. Значит вскоре они могут приостановить выдачи по программе до момента, когда правительство снова их выделит.
Справка «Известий»
Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов.
«Известия» направили в Минфин запрос о планах выделить дополнительные лимиты по семейной ипотеке. От правительства можно ожидать этого в ближайший год, уверена член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева. Государство не заинтересовано оставить молодые семьи с детьми без доступного жилья, даже если перед ними стоит цель охладить рынок недвижимости, заключила Наталья Мильчакова.
Когда начнут падать цены на жилье
Однако спрос на льготную ипотеку способен затухнуть из-за высоких цен на жилье, которые не снижаются несмотря на сокращение спроса. А также — из-за общей закредитованности населения, подчеркнул Юрий Беликов из «Эксперт РА».
Сейчас у россиян всё меньше способов купить жилье в ипотеку. Рыночные ставки достигают заградительного уровня в 23%, а условия по госпрограммам ужесточились. Но если ЦБ до конца года повысит ключевую ставку (с нынешних 18%), то динамика рынка может сократиться еще сильнее, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.
Сейчас именно семейная ипотека остается основным вариантом покупки недвижимости. Также заемщикам приходится обращаться к спецпредложениям от застройщиков, которые различными способами предлагают снизить стоимость кредита, при этом нередко завышая цену самого объекта.
— Пока темпы продаж устраивают девелоперов, однако при первом же резком падении рынок начнет предлагать собственные варианты рассрочки. Они будут чуть более выгодными, чем рыночные программы, но не такими привлекательными, как льготные, — считает Евгений Шавнев.
Цены на новостройки еще стагнируют, но скидки уже постепенно увеличиваются, отметил глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru» Олег Репченко. По его словам, потребность активно наращивать продажи появится у застройщиков только к концу года — из-за этого стоимость жилья может сократиться на 10−15%.