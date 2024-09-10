Нефтяные трейдеры признали проблемы с торговлей

Как отметил глава нефтяного подразделения в Levmet UK Курт Чепмен, текущий год стал сложным из-за того, что не было очевидных возможностей для заработка на физической торговле. Колебания цен были слишком незначительынми, даже с учетом нового падения, да и сейчас фьючерсы на нефть Brent находятся в самом маленьком диапазоне за последние 20 лет.