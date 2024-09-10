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Нефть. Уолл-стрит опасается ценовой войны ОПЕК+

Нефть марки Brent продолжает движение в рамках блока $70−72 за баррель, рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индикатор RSI дневного графика находится вблизи зоны перепроданности.

Сегодня в фокусе внимания рынка — ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов от EIA, недельные запасы нефти в США от API.

Новостной фон

∙ В Мексиканском заливе усилился тропический шторм Франсин, который может задеть 9 крупных нефтяных платформ.

∙ Стратеги с Уолл-стрит размышляют о вероятности ценовой войны между ОПЕК+ и производителями нефти, не входящими в картель. По мнению стратегов из Bank of America и J.P. Morgan Chase, ОПЕК+ в 2025 г. может увеличить добычу, чтобы вытеснить с рынка производителей с более высокой себестоимостью добычи. Тогда обвал цен спровоцирует сокращение добычи в США в 2025 г., что в свою очередь приведет к росту цен в 2026—2027 гг. При реализации такого сценария цена Brent составит порядка $60 за баррель. Цена долгосрочной безубыточности добычи сланцевой нефти — $70 за баррель. Аналитик Goldman Sachs Даан Стрейвен считает, что такой сценарий маловероятен.

∙ Мировые нефтетрейдеры выражают пессимизм в отношении будущих цен на нефть.

∙ Китай может пополнять стратегический резерв нефти по текущим ценам. Пекин редко делает публичные заявления на эту тему, но часто пользуется падением цен, чтобы пополнить запасы.

∙ Нефтетрейдер Trafigura наращивает присутствие в нефтехимическом секторе.

∙ Прекращение экспорта ливийской нефти оказывает поддержку стоимости азербайджанских, африканских и американских сортов нефти.

∙ Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что на этой неделе EIA отчитается о недельном росте запасов нефти и дистиллятов в США. Запасы бензина, напротив, продемонстрируют снижение.

Фьючерсы на природный газ откатились к своей ближайшей поддержке — 20-дневной скользящей средней — $2,148/MMBtu.

Ураган в Мексиканском заливе угрожает непрерывности экспортных потоков СПГ и затовариванию внутреннего рынка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».