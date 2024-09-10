Нефть. Уолл-стрит опасается ценовой войны ОПЕК+

∙ Стратеги с Уолл-стрит размышляют о вероятности ценовой войны между ОПЕК+ и производителями нефти, не входящими в картель. По мнению стратегов из Bank of America и J.P. Morgan Chase, ОПЕК+ в 2025 г. может увеличить добычу, чтобы вытеснить с рынка производителей с более высокой себестоимостью добычи. Тогда обвал цен спровоцирует сокращение добычи в США в 2025 г., что в свою очередь приведет к росту цен в 2026—2027 гг. При реализации такого сценария цена Brent составит порядка $60 за баррель. Цена долгосрочной безубыточности добычи сланцевой нефти — $70 за баррель. Аналитик Goldman Sachs Даан Стрейвен считает, что такой сценарий маловероятен.