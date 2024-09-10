Бюджет Соцфонда призвали оптимизировать за счет сокращения трансфертов

В ФНПР добавили, что нельзя игнорировать особую природу образования страховых средств и «исключительно целевой характер» их назначения, таким образом профсоюзы не поддержали возможность направления средств обязательного пенсионного страхования на иные цели. «Предлагаемое перераспределение страховых средств — это очередная попытка финансового блока стать их монопольным распорядителем. Такая инициатива не поддерживалась и не будет поддерживаться нами. “Огосударствление” социального страхования ведет к нарушению его принципов, в конечном итоге — его ликвидации и осуществлению социальной помощи на уровне возможности государства бедным и нуждающимся», — уточнили в письме.