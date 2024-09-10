Бюджет Соцфонда призвали оптимизировать за счет сокращения трансфертов

Ранее об этом документе сообщили в РБК.
«Предлагается снизить объем межбюджетных трансфертов в фонд, в том числе за счет использования средств профицита фонда (объем которых в настоящее время увеличивается в связи с ростом заработных плат) на компенсацию выпадающих доходов фонда в связи с применением отдельными страхователями пониженного тарифа страховых взносов», — говорится в документе. Также предлагается расширить возможности по расходованию средств пенсионного страхования — исключить некоторые законодательные ограничения на использование средств фонда только в строго определенных целях и изменить источник финансирования отдельных видов обязательств, определив в качестве такого источника средства обязательного пенсионного страхования.
Кроме того, начиная с 2028 года рекомендуется сократить категории страхователей, которые уплачивают страховые взносы по пониженному тарифу, в том числе за счет страхователей, работающих в малопроизводительных секторах экономики с низким уровнем заработных плат и низкими требованиями к квалификации работников. Это, например, субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере торговли.
«В связи с этим прошу в срок до 17 сентября 2024 года представить предложения о возможности внесения изменений в законодательство Российской Федерации в целях реализации вышеназванных предложений», — обратился Пчелинцев к ФНПР.
Ранее ТАСС в Минтруде поясняли, что бюджет Соцфонда формируется за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета. Страховые взносы направлены на обеспечение страховых выплат, а средства федерального бюджета — на расходы, связанные с выполнением социальных обязательств нестрахового характера, и компенсацию выпадающих доходов, возникающих, например, в связи с нестраховыми периодами (служба в армии, отпуск по уходу за ребенком) или пониженным тарифом страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. Объем межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в 2023 году составил 4 трлн рублей, из бюджетов субъектов РФ — 278 млрд рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 87,6 млрд рублей.
Ответ ФНПР
Профсоюзы, в свою очередь, отметили, что оптимизация бюджета обязательного социального страхования действительно является проблемой системы. Об этом говорится в ответном письме зампредседателя ФНПР Давида Кришталя, оно также есть в распоряжении ТАСС.
«Практически за все время ее функционирования работа осуществлялась в условиях дисбаланса страховых средств и обязательств. Причиной этого является низкая заработная плата значительной массы наемных работников, необъективное установление тарифов страховых взносов и целый ряд организационных и правовых вопросов», — указал Кришталь.
Он подчеркнул, что при видимом численном увеличении размера пенсии ее социально-экономические характеристики не меняются, а в ряде случаев падают, и перераспределение финансовых потоков пенсионной системы в этих условиях приведет к усугублению ситуации бедности большинства пенсионеров, значительному снижению их покупательной способности. «Такое решение на основе начавшегося роста заработной платы в отдельных отраслях экономики требует серьезной прогнозной оценки, в том числе актуарной, в области обязательного социального страхования, включая медицинское», — считает Кришталь.
В ФНПР добавили, что нельзя игнорировать особую природу образования страховых средств и «исключительно целевой характер» их назначения, таким образом профсоюзы не поддержали возможность направления средств обязательного пенсионного страхования на иные цели. «Предлагаемое перераспределение страховых средств — это очередная попытка финансового блока стать их монопольным распорядителем. Такая инициатива не поддерживалась и не будет поддерживаться нами. “Огосударствление” социального страхования ведет к нарушению его принципов, в конечном итоге — его ликвидации и осуществлению социальной помощи на уровне возможности государства бедным и нуждающимся», — уточнили в письме.
Также в ФНПР предложили образовать Совет по реформированию обязательного социального страхования при президенте РФ. «Наличие такого органа остудило бы реформаторский зуд, который периодически испытывает на себе система обязательного социального страхования», — подытожил Кришталь.