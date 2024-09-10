Банки в 2023 году выплатили россиянам 500 миллиардов рублей кэшбека

— Это очень большая сумма. И все благодаря той экономике, которая складывалась с карточными и pay-сервисами. К сожалению, на экономике СБП банки себе это позволить не могут, поэтому лояльность зависит от непосредственной экономики, — отметил Сергей Хромов на сессии «Банковский ритейл и платежная индустрия 2024. Важнейшие тренды в условиях бизнес-суверенитета», где в том числе обсуждали тему единого платежного QR-кода.