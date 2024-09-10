Банки в 2023 году выплатили россиянам 500 миллиардов рублей кэшбека

В 2023 году российские банки выплатили своим клиентам кэшбэка на 500 млрд рублей. Такие оценки привел вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов в рамкахПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение».
— Это очень большая сумма. И все благодаря той экономике, которая складывалась с карточными и pay-сервисами. К сожалению, на экономике СБП банки себе это позволить не могут, поэтому лояльность зависит от непосредственной экономики, — отметил Сергей Хромов на сессии «Банковский ритейл и платежная индустрия 2024. Важнейшие тренды в условиях бизнес-суверенитета», где в том числе обсуждали тему единого платежного QR-кода.
Все дело в том, что банки получают от собственных pay-сервисов в 4,5 раза больше доходов, чем при оплате клиентов через СБП. Эту выгоду банки и возвращают клиентам в виде кэшбэка.
Одним из драйверов развития pay-сервисов на развивающихся рынках является технология QR-кодов, которой сейчас активно развивается в РФ.. На российском рынке реализуется сразу два единого QR кода — от НСПК и консорциума банков.
На форуме Сергей Хромов раскрыл подробности создания консорциума банков для развития единого QR-кода — единые стандарты, равный доступ, публичные тарифы. Его главная задача обеспечение равных условий, конкуренции на платежном рынке, а также развитие платежных технологий.
При этом в едином QR-коде консорциума банков основными способами для большинства клиентов будут pay-сервисы трех крупнейших банков Сбера, Альфа-банка и Т-Банка., при оплате которым клиент получит кэшбэк как при оплате по карте Наряду с этим клиентам также будут доступны СБП и цифровой рубль. Единый стандарт оплаты должен повысить доверие покупателей к оплате по QR, считает Сергей Хромов.
По прогнозам экспертов, которые привел в своем выступлении вице-президент Т-Банка, в России доля некарточных методов оплаты достигнет 35% к 2026 году, а уже к концу этого года она составит 20%.
Также ожидается значительный рост доли мировых оплат с pay-сервисами в офлайне в 1,5 раза к 2027 году. Почти половина мировых оплат в офлайне к 2027 году будет приходится на pay-сервисы банков. В онлайне доля pay-сервисов в мировом транзакционном обороте к 2027 году превысит 60%.