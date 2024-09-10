Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось

Наиболее важный момент — отсутствие какого-либо интенсивного роста. В последние годы много говорили о том, что темпы увеличения производительности труда не только в США, но и вообще в развитых странах с 2008 года замедлились до исторически низких отметок (последний раз так плохо было до начала промышленной революции конца XIX века). Однако если в сфере услуг и в меньшей степени в добыче полезных ископаемых какое-то увеличение качества труда все-таки происходит за счет всё более глубокого внедрения IT, то о промышленности нельзя сказать даже этого. По сравнению с 2005 годом производительность труда в промышленности выросла всего на 10%, а к пиковому 2011 году и вовсе упала почти на 5%. Торможение почти до нуля происходит даже в секторе производства компьютеров и электроники, где раньше рост на десятки процентов в год был нормой.