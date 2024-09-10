Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось

Попытка реиндустриализации США, начатая в 2020-е и потребовавшая сотни миллиардов долларов расходов в виде разнообразных бюджетных программ, идет не очень успешно. Производственная активность по-прежнему находится в минусе, а крупнейшие компании, которые должны были стать флагманами этого процесса, оказались в сложном финансовом и производственном положении. Причем речь идет как о цифровой индустрии, связанной с выпуском чипов и компьютерной техники, так и «аналоговой» — это традиционные отрасли американской промышленности вроде авиастроения. Подробности — в материале «Известий».
Народная потребность
В середине 1970-х годов США были мировым лидером по общему объему промпроизводства. Оно занимало и важную часть в национальной экономике — свыше 25%. Однако глобализация, снижение военных расходов и перенос производства за рубеж (не только в Китай и Восточную Азию, но и, например, в Мексику) привели к резкому падению этой доли примерно до 10−12% на сегодняшний день. Это очень мало: для сравнения, доля промышленности в ВВП Германии, Италии или России составляет около 27%, в Китае — около 30%.
Хотя долгое время это снижение объясняли естественными процессами, результат не понравился никому. Во-первых, в Штатах всех напрягал колоссальный платежный дефицит, который не мог быть в полной мере компенсирован за счет услуг. Во-вторых, тема реиндустриализации была очень популярна среди населения. Сравнительно недавний опрос показал, что 83% американцев хотели бы иметь в стране более сильный промышленный сектор и только 3% верят в то, что производить товары и услуги нужно там, где дешевле, игнорируя все остальные факторы.
При этом ключевыми стимулами к возвращению производства являются не национальная безопасность и даже не рабочие места, а осознание того факта, что сильный промышленный сектор важен для растущей экономики, способной совершать и адаптировать инновации.
Разумеется, все президенты и кандидаты в президенты США в последние 10 лет пытались оседлать эту волну. В частности, Дональд Трамп хотел перенести производство обратно в Америку через пошлины против китайских товаров и отмену торговых соглашений (вроде того же Тихоокеанского партнерства).
Вопреки ожиданиям, Джо Байден не только сохранил эту линию поведения, но даже усилил ее. После эпидемии коронавируса была принята программа Build Back Better («Построить лучше, чем было»), в значительной степени ориентированная на поддержку и развитие национальной промышленности. А еще год спустя был подписан «Акт о чипах и науке», предполагающий выделение десятков миллиардов долларов на финансирование индустрии полупроводников. Сейчас эта крайне сложная и технологически продвинутая отрасль считается важнейшей для развития, учитывая потенциал ИИ. Если в начале 1980-х американские компании контролировали более 60% мирового производства микрочипов, то теперь доля упала до 10%.
Без Кремниевого Хартленда
Судя по результатам Intel, крупнейшей американской корпорации в этой сфере, успехов пока не достигнуто. Intel должна получить около $20 млрд финансирования от государства по «Акту о чипах» ($8,5 млрд — безвозмездно в виде грантов, еще $11 млрд — в качестве кредитов). В реальности продажи снижаются более чем на треть, а чистый убыток по итогам последнего квартала составил $1,6 млрд.
Падение выручки и чистые потери не очень хороший фундамент для попыток расширения, которые компания пытается предпринимать в последнее время. Со строительством завода в Аризоне сразу возникли проблемы из-за поиска работников, сейчас они усугубились с переносом сроков строительства. Одновременно компания снижает активность в строительстве новых мощностей и за рубежом: так, она отказалась от строительства завода в Израиле стоимостью $25 млрд и под большим вопросом перспективы проекта в Германии, который считался бы самым технологически продвинутым в мире среди аналогов. Наконец, еще один мегапроект — строительство завода в штате Огайо («Кремниевый Хартленд») — также может быть приостановлен или отложен.
В США Intel недавно сократила 15 тыс. рабочих мест. Постоянные плохие новости привели к обвалу корпоративных бумаг. В одну из сессий в начале августа акции компании рухнули на 26%, а всего с начала года они снизились более чем на 62%. Снижение котировок также негативно влияет на возможности привлечения финансирования. Компания рискует исключением из индекса Dow Jones, объединяющего 30 крупнейших корпораций страны с наиболее ликвидными акциями.
Скандал за скандалом
Другая сторона медали — ситуация в традиционных, «аналоговых» отраслях американской промышленности. Ford, General Electric и General Motors — некогда флагманы не только американского, но и мирового производства — утратили свои позиции. Ни одна из них сейчас не входит в Dow Jones, чего 40 лет назад и вообразить себе было нельзя. Один из лидеров традиционной промышленности, который еще есть в тридцатке, — Boeing. Но и его позиции стремительно теряются.
Последние два года корпорация переживала скандал за скандалом: расследования контролирующих и правоохранительных органов, неисправность в разных моделях самолетов, от 737 Max до флагманского 787 Dreamliner, таинственные смерти людей, причастных к рассказам о проблемах внутри компании, многочисленные иски. Сейчас компания еще и испытывает трудности с реализацией космической программы США. Всё это отражается и на котировках, которые с начала года упали почти на 40%.
Определенно компания нуждается в масштабных реформах, но пока даже непонятно, с чего начинать. Важно отметить, что падение других гигантов американской промышленности часто было связано с обострением конкуренции из-за рубежа или моральным устареванием всей отрасли, в которой они работали. В случае с Boeing даже на это сослаться трудно: со спросом на самолеты всё по-прежнему неплохо, а серьезный конкурент у компании во всем мире только один — Airbus — и в ближайшие несколько лет ситуация вряд ли изменится.
Только экстенсивный рост
Эти две компании лишь два ярких примера сложившейся в целом тенденции. Разумеется, промышленная мощь США остается огромной и уверенно второй в мире, а по многим высокотехнологичным позициям по-прежнему первой. Тем не менее курс на реиндустриализацию страны, если судить не по потраченным деньгам, а по результатам, пока не является успешным. Около 40% промышленных проектов, задуманных в последние четыре года, выполняются с задержками. Наименее удачно дела обстоят как раз в некоторых новых отраслях, например создании производства солнечных батарей и другого оборудования, связанного с возобновляемыми источниками энергии.
Индекс PMI, показывающий деловую активность в промышленности, за последние два года лишь пару месяцев находился выше отметки в 50 пунктов, которая означает рост. Формально некоторое увеличение объема производства есть — на 1,6% в 2023 году, но это во многом следствие ценовой политики, нежели реального увеличения физических объемов производства.
Наиболее важный момент — отсутствие какого-либо интенсивного роста. В последние годы много говорили о том, что темпы увеличения производительности труда не только в США, но и вообще в развитых странах с 2008 года замедлились до исторически низких отметок (последний раз так плохо было до начала промышленной революции конца XIX века). Однако если в сфере услуг и в меньшей степени в добыче полезных ископаемых какое-то увеличение качества труда все-таки происходит за счет всё более глубокого внедрения IT, то о промышленности нельзя сказать даже этого. По сравнению с 2005 годом производительность труда в промышленности выросла всего на 10%, а к пиковому 2011 году и вовсе упала почти на 5%. Торможение почти до нуля происходит даже в секторе производства компьютеров и электроники, где раньше рост на десятки процентов в год был нормой.
Технически американская промышленность всё еще расширяется — но это рост экстенсивный, основанный на применении многочисленной рабочей силы, прибывающей из-за рубежа. Этот рост поддерживает на плаву компании, но не дает эффекта развития экономики в целом. Попытки вернуть индустриальную Америку будут, видимо, продолжаться и дальше, но прогнозировать их исход на данный момент крайне сложно.