Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Аналитики Citigroup заявили, что если группа производителей ОПЕК+ не возьмет на себя обязательство по сокращению добычи на неопределенный срок, цены могут упасть до $60 за баррель в 2025 году. Это может произойти из-за снижения спроса и увеличения предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК. В случае реализации такого сценария, снижение может усилиться, возможно, до $50 за баррель, прежде чем начнется восстановление, предположили эксперты Citibank.