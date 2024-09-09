Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров, компания Trafigura Group, предупредила, что цены на нефть Brent, вероятно, довольно скоро упадут до $60, сообщил Bloomberg. Об этом глава нефтяного направления компании Trafigura Бен Лакок заявил на Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции (APPEC).
За последнюю неделю нефтяные котировки потеряли около 10%. По состоянию на 13:22 мск ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE торговались на уровне $71,45 за баррель (+0,5%). Если прогноз Trafigura сбудется, нефтяные цены упадут еще примерно на 16%.
При этом Бен Лакок предостерег от излишнего медвежьего настроя на рынке нефти. Такой подход опасен, потому что есть много событий, которые могут изменить ситуацию, сказал представитель сырьевого трейдера. «Я бы не стал ставить все свои фишки на стол, играя на понижение», — сообщил он.
В нефтетрейдере Gunvor также считают, что цены на нефть продолжат снижение. Справедливая стоимость нефти составляет $70 за баррель, поскольку в настоящее время в мире добывается больше нефти, чем потребляется, и в ближайшие несколько лет баланс будет только ухудшаться, рассказал соучредитель и председатель правления энергетической компании Gunvor Торнбьорн Торнквист.
Цена нефти снижается с начала июля и на прошлой неделе опускалась до минимума с марта 2023 года. Негативная динамика на рынке сохраняется из-за опасений относительно перспектив спроса в США и Китае, а также увеличения предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК, пишет агентство.
На прошлой неделе страны ОПЕК+ на два месяца перенесли наращивание добычи нефти, запланированное ранее на октябрь, но сообщили, что придерживаются долгосрочной цели по увеличению производства в следующем году. Участники решили продлить дополнительные добровольные сокращения добычи на 2,2 млн баррелей в день до конца ноября 2024 года. Ожидается, что, начиная с 1 декабря 2024 года, ограничения будут постепенно сниматься. Участники альянса пообещали предупредить о возможности приостановки или отмены корректировок в случае необходимости.
Ранее аналитики Morgan Stanley во второй раз за несколько недель снизили прогнозы цен на нефть Brent. Новый прогноз по средней цене на нефть в четвертом квартале составил $75 за баррель. В прошлом месяце в банке понизили прогноз цен на четвертый квартал с $85 до $80 за баррель.
Аналитики Citigroup заявили, что если группа производителей ОПЕК+ не возьмет на себя обязательство по сокращению добычи на неопределенный срок, цены могут упасть до $60 за баррель в 2025 году. Это может произойти из-за снижения спроса и увеличения предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК. В случае реализации такого сценария, снижение может усилиться, возможно, до $50 за баррель, прежде чем начнется восстановление, предположили эксперты Citibank.
Но в банке UBS ожидают, что котировки нефти марки Brent поднимутся выше $80 за баррель до конца 2024 года. Аналитики предположили, что рост нефтяных цен произойдет, несмотря на слабый спрос на нефть в Китае, поскольку спрос на сырье в других странах все же остается высоким.