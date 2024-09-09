Tikkurila готовит красочный выход. На покупку российского бизнеса компании могли появиться претенденты

Издание «Коммерсантъ» сообщило о возможном приобретении российского подразделения компании Tikkurila, производящей лакокрасочные материалы. ООО «Тиккурила» владеет двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге и продолжает выпускать продукцию под брендами Tikkurila, «Текс» и Finncolor. Компания является частью финской Tikkurila Oyj, которая, в свою очередь, подконтрольна американскому гиганту PPG Industries.
По данным ЕГРЮЛ и LinkedIn, весной 2024 года генеральный директор ООО «Тиккурила» Александр Соседкин, директор по маркетингу Екатерина Балон, а также топ-менеджеры Роман Ивашко и Константин Хоробрых создали новое юридическое лицо — ООО «СиБиДи || Холдингс».
В 2023 году другие дочерние структуры компании PPG в России, включая ООО «ППГ Индастриз», ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «Ревокот Мастики», были успешно проданы и вошли в состав группы компаний «Литум», ведущего производителя промышленных ЛКМ.
В феврале 2022 года PPG Industries объявила о намечающемся сокращении своей деятельности на территории России. В заявлении компании также упоминалось, что рассматриваются варианты возможной продажи бизнеса и контролируемого выхода с российского рынка. В конце августа 2022 года 6% акций российского бизнеса Tikkurila были переданы Александру Амосову, представителю инвестиционного банка Latum. По мнению экспертов, привлечение такого партнера могло быть необходимо для увеличения шансов на успешное согласование сделки с правительственной комиссией.
Таким образом, будущее ООО «Тиккурила» в России остается неопределенным, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений новых партнеров и реакции регулирующих органов.
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