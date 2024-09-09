Tikkurila готовит красочный выход. На покупку российского бизнеса компании могли появиться претенденты

В феврале 2022 года PPG Industries объявила о намечающемся сокращении своей деятельности на территории России. В заявлении компании также упоминалось, что рассматриваются варианты возможной продажи бизнеса и контролируемого выхода с российского рынка. В конце августа 2022 года 6% акций российского бизнеса Tikkurila были переданы Александру Амосову, представителю инвестиционного банка Latum. По мнению экспертов, привлечение такого партнера могло быть необходимо для увеличения шансов на успешное согласование сделки с правительственной комиссией.