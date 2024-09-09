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Нефть. Непогода в Мексиканском заливе и другие события недели

Нефть марки Brent пришла в блок минимумов 2023 года — $70−72 за баррель, Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Индикатор RSI дневного графика приблизился к зоне перепроданности.

События недели, которые будут оказывать влияние на актив:

10/09, вторник — ежемесячный отчет ОПЕК; краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов от EIA; недельные запасы нефти в США от API.

11/09, среда — инфляция в США (август), запасы нефти в США от EIA.

12/09, четверг — ежемесячный отчет МЭА.

Новостной фон

∙ Израиль нанес удары по базе иранских войск в Сирии.

∙ Morgan Stanley в очередной раз снижает прогноз по цене Brent на IV квартал. Аналитики ожидают $75 за баррель. Предыдущий прогноз — $80 за баррель. Причины — опасения по поводу более слабого спроса со стороны Китая, признаки замедления экономики США.

∙ В Мексиканском заливе на этой неделе ожидается ухудшение погодных условий, что может поставить под угрозу добычу нефти и природного газа на шельфе.

∙ S&P Global ожидает, что ОПЕК+ увеличат добычу в 2025 году.

∙ Министерство экономики РФ повысило прогноз доходов от экспорта нефти и газа в 2024 году.

Фьючерсы на природный газ в США в очередной раз не смогли пройти горизонтальное сопротивление на уровне $2,273 и откатываются вниз. Ближайшая поддержка — $2,150 (20-дневная скользящая средняя).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».