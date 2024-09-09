Нефть. Непогода в Мексиканском заливе и другие события недели

∙ Morgan Stanley в очередной раз снижает прогноз по цене Brent на IV квартал. Аналитики ожидают $75 за баррель. Предыдущий прогноз — $80 за баррель. Причины — опасения по поводу более слабого спроса со стороны Китая, признаки замедления экономики США.