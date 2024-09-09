Минфин разработает механизм страхования средств граждан на брокерских счетах

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ работает над созданием системы защиты средств граждан в случае банкротства их брокера. Об этом сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на форуме Kazan Digital Week.
«Мы также разрабатываем механизм страхования средств, которые находятся под управлением брокеров. Соответственно, в случае банкротства профессионального участника рынка гражданин также сможет получить компенсацию», — сказал Яковлев.
По его словам, Минфин готовит обширный проект по развитию финансового рынка, который войдет в нацпроект «Эффективная и конкурентные экономика». «Сегодня мы готовим и уже финализируем разработку отдельного федерального проекта по развитию финансового рынка. Он будет находиться в составе нацпроекта “Эффективная и конкурентные экономика”. Там мы попытались объединить ряд инициатив, которые будут комплексно способствовать тому, чтобы все элементы работали взаимосвязанно», — добавил Яковлев.
Он также отметил и другие инициативы, уже разработанные правительством для достижения цели удвоения капитализации российского фондового рынка к 2030 году, обозначенную ранее президентом. В их числе он назвал программу долгосрочных сбережений, индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3), а также долевое страхование жизни.