Минфин разработает механизм страхования средств граждан на брокерских счетах

По его словам, Минфин готовит обширный проект по развитию финансового рынка, который войдет в нацпроект «Эффективная и конкурентные экономика». «Сегодня мы готовим и уже финализируем разработку отдельного федерального проекта по развитию финансового рынка. Он будет находиться в составе нацпроекта “Эффективная и конкурентные экономика”. Там мы попытались объединить ряд инициатив, которые будут комплексно способствовать тому, чтобы все элементы работали взаимосвязанно», — добавил Яковлев.