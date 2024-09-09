Каким будет курс рубля 10 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи начал неделю бодрым отскоком в направлении 2700 п. Активно восстанавливались основные голубые фишки, лидировали главным образом представители финансового и металлургического секторов.
Спрос инвесторов, отложенный с конца прошлой недели из-за опасений реализации негатива в выходные, высокая техническая перепроданность, ослабление рубля и попытки восстановления нефтяных цен способствовали активности покупателей. Внешний фон стабилизируется после негативной реакции на данные по рынку труда в США, вышедшие в пятницу.
Завтра будут обнародованы данные по торговому балансу КНР. Выйдет важная статистика для рынка нефти — ежемесячный отчет ОПЕК, краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов от EIA, недельные запасы нефти в США от API. Сбербанк опубликует во вторник финансовые результаты по РПБУ за 8 месяцев 2024 г. в этот же день стартуют торги фьючерсами на акции Распадской на Мосбирже.
Индекс МосБиржи сегодня преодолел важное сопротивление на 2650 п., но для выхода из нисходящего тренда необходимо подтянуться выше 2750 п. На этой неделе активность покупателей может сдерживаться приближением заседания ЦБ по ключевой ставке. По нашим ожиданиям, регулятор сохранит ставку на текущем уровне 18%. Часть рынка придерживается других ожиданий. В этом контексте на сентимент могут повлиять данные по инфляции в середине недели.
Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра — 2650−2750 п.
Рубль сегодня находился под давлением. Биржевой юань приближался к 12,7 рублям, а официальный курс доллара ЦБ на завтра повысился более чем на 50 копеек — до 90,38. Среди вероятных причин ослабления рубля — усиление спада нефтяных цен (в сочетании с их более ранней нисходящей корректировкой в конце лета), восстановление спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Помимо экспортно-импортной компоненты курс остается под влиянием монетарного фактора — в ближайшую пятницу ЦБ РФ будет принимать решение по ключевой ставке. Ее сохранение на уровне 18% (наш базовый прогноз) стало бы для рубля нейтральным решением, повышение может позволить отыграть часть позиций. Так или иначе курс ДКП останется жестким, что априори позитивно для нацвалюты. Наш прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 12,4−12,8, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 89−91.
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