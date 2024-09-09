Каким будет курс рубля 10 сентября 2024: прогноз эксперта

Рубль сегодня находился под давлением. Биржевой юань приближался к 12,7 рублям, а официальный курс доллара ЦБ на завтра повысился более чем на 50 копеек — до 90,38. Среди вероятных причин ослабления рубля — усиление спада нефтяных цен (в сочетании с их более ранней нисходящей корректировкой в конце лета), восстановление спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Помимо экспортно-импортной компоненты курс остается под влиянием монетарного фактора — в ближайшую пятницу ЦБ РФ будет принимать решение по ключевой ставке. Ее сохранение на уровне 18% (наш базовый прогноз) стало бы для рубля нейтральным решением, повышение может позволить отыграть часть позиций. Так или иначе курс ДКП останется жестким, что априори позитивно для нацвалюты. Наш прогноз по курсу рубля к юаню на Мосбирже — 12,4−12,8, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 89−91.