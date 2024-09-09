Эксперт объяснил, можно ли взять больничный, если вы «выгорели» на работе

«Выгорание на работе» — собирательный образ психосоматического расстройства здоровья человека, не является самостоятельным диагнозом и основанием для выдачи временного листка нетрудоспособности. Однако получить больничный все же можно при определенных условиях, рассказал директор практики организационного развития КСК ГРУПП, эксперт в области анализа поведения человека CPBA (Certified Professional Behavior Analyst), к.ю.н. Михаил Меркулов.