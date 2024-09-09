Эксперт объяснил, можно ли взять больничный, если вы «выгорели» на работе

По его словам, специалисты доказательной медицины инструментально фиксируют измеримые нарушения функций организма из-за систематического воздействия производственного стресса.
Клинические изменения органов и систем организма от выгорания (стресса) типично проявляются в следующих симптомах или их сумме:
• головная боль;
• расстройство сна и пищеварения;
• повышение кровяного давления;
• нарушения сердечного ритма;
• эндокринные патологии;
• боли в спине и шее.
Синдромный подход лечения пациентов не формирует обязанности врача устанавливать непосредственную связь возникновения этих расстройств с выгоранием. Факт наличия расстройств достаточен для формального применения Международного классификатора заболеваний и выдачи больничного листа продолжительностью до 15 дней.
«Изменение симптоматики в период лечения (или умышленное введение пациентом врачей в заблуждение) позволяют комиссионно продлить больничный лист или перенаправить выгоревшего сотрудника в иное лечебное заведение», — говорит Меркулов.
Выгорание имеет психосоматическую этиологию, вызываемую противоречием профиля должностных обязанностей с профилем личности.
Ранняя не медицинская диагностика выгорания может осуществляться с помощью международно признанного психологического теста DISC.
Как подчеркивает эксперт, выгоревший сотрудник представляет для работодателя серьезную проблему. Ведь его сниженная производительность труда, проявление токсичных форм межличностной коммуникации, регулярное отсутствие на рабочем месте по медицинским показаниям отрицательно сказываются на коллективе.
В условиях кадрового дефицита у компании может возникнуть соблазн «побороться» за выгоревшего сотрудника, полагает эксперт. Надежда на длительный оплачиваемый отпуск, продолжительный больничный или удаленный облегчённый формат работы могут создавать временное ощущение выздоровления.
«Однако во имя спасения здоровья коллектива, правильнее выгоревшего сотрудника уволить в кратчайший срок, предоставив ему возможность длительного перерыва от работы и личностного переосмысления», — считает Меркулов.
Связь источника психотравмирующей ситуации с работодателем после возврата выгоревшего сотрудника в коллектив вернет и усугубит все симптомы.
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