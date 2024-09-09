Акционеры «Русагро» не одобрили перерегистрацию в России

В марте компания подала документы для редомициляции с Кипра на остров Русский. В июле правительство включило «Русагро» в перечень экономически значимых организаций. Это в том числе позволяет через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран. В августе Минсельхоз подал иск к кипрскому акционеру «Русагро», и суд приостановил его корпоративные права.