Акционеры «Русагро» не одобрили перерегистрацию в России

«Русагро» — одна из ведущих российских компаний по производству сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина. По итогам первого квартала ее чистая прибыль упала на 68% в годовом выражении, до 1,74 млрд руб. Выручка «Русагро» составила 68,3 млрд руб., показав рост на 44%.
В марте компания подала документы для редомициляции с Кипра на остров Русский. В июле правительство включило «Русагро» в перечень экономически значимых организаций. Это в том числе позволяет через суд исключать из владения иностранных участников из «недружественных» стран. В августе Минсельхоз подал иск к кипрскому акционеру «Русагро», и суд приостановил его корпоративные права.