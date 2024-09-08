Эксперты рассказали, что делать, если на ваше имя открыли фирму-однодневку

По словам старшего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, мошенники делают это с целью использования личных данных и репутации для прикрытия незаконной деятельности.
Такие фирмы создаются для краткосрочных операций, часто с целью уклонения от налогов, легализации доходов, полученных преступным путем (отмывание денег), или проведения различных финансовых махинаций. Далее следует банкротство или ликвидация. «После чего жертва вынуждена отвечать перед законом за долги, налоговые обязательства и другие последствия деятельности мошенников», — говорит юрист.
Точной статистики, как часто это происходит, нет, но такие случаи фиксируют периодически.
В качестве негативных факторов могут последовать крупные налоговые претензии, иски со стороны контрагентов и даже уголовная ответственность, в зависимости от масштаба и характера допущенных нарушений.
«При этом добропорядочные граждане могут даже не подозревать, что на их имя зарегистрировано юридическое лицо, что ставит их в уязвимое положение перед законом и государственными органами», — подчеркивает Михеева.
Указание ваших данных в качестве директора компании либо ее участника без вашего ведома может обернуться для вас самыми серьезными последствиями. Начиная от административных штрафов, заканчивая субсидиарной и даже уголовной ответственностью, предупреждает также старший юрист Консалтинговой группы РКТ Антон Займуков.
Эксперт советует, в первую очередь, убедиться, точно ли вы являетесь участником или директором юридического лица. Проверить информацию можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.
Также вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении компании, которая потенциально оформлена на вас. В выписке указывается идентификационный номер налогоплательщика директоров и участников компании.
По словам Займукова, если все же именно на вас оформлено юрлицо, следует срочно выполнить следующие действия:
• подать заявление в произвольной форме в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица (сведения о регистрирующем органе есть в выписке из ЕГРЮЛ). В заявлении необходимо указать реквизиты юридического лица, а также информацию, что вы его не учреждали, не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде), не получали сертификат ключа электронной подписи.
• подать заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в конкретном юридическом лице (форма № Р34001) в налоговый орган по месту нахождения юрлица. Внесение в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о его участнике или директоре поможет вам снизить риск ответственности за неправомерные действия, совершенные юрлицом.
Такое заявление можно представить в регистрирующий орган лично, в электронном виде, подписав электронной подписью, либо отправив ценное письмо почтовым отправлением, но в таком случае подпись придется заверять нотариально.
«После получения ответа от регистрирующего органа, отзовите электронную подпись в удостоверяющем центре, который ее выдал. Одновременно запросите копии документов, на основании которых оформлена электронная подпись, они понадобятся для расследования уголовного дела», — предупреждает юрист.
Затем обратитесь с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.
Оформление юридического лица на вас без вашего ведома квалифицируется по статье 173.1 УК РФ — незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, и наказывается в том числе лишением свободы.
Разумеется, выполнение данных действий не избавит вас от переживаний в связи со сложившейся негативной ситуацией, однако вы сведете риски неблагоприятных последствий оформления юридического лица на вас к минимуму.
Чтобы минимизировать риски, Ирина Михеева советует обязательно соблюдать цифровую гигиену: не оставлять свои персональные данные в сомнительных местах, ставить сложные пароли и периодически их менять.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».