Эксперты рассказали, что делать, если на ваше имя открыли фирму-однодневку

• подать заявление в произвольной форме в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица (сведения о регистрирующем органе есть в выписке из ЕГРЮЛ). В заявлении необходимо указать реквизиты юридического лица, а также информацию, что вы его не учреждали, не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде), не получали сертификат ключа электронной подписи.