Стало известно, что будет, если изменить рынок МФО

В целом ЦБ РФ хочет повысить доверие к МФО, которые известны в основном своими грабительскими процентами и жесткими условиями погашения кредитов. Для этого МФО, которые кредитуют население, будут выделены в отдельную группу и их регулирование будет ужесточено.
От них будут отделены компании, финансирующие предпринимателей под умеренные проценты.
В частности, регулятор намерен разделить микрофинансовые организации на три группы: предпринимательского финансирования, целевого финансирования (кредиты для покупки товаров и услуг в торговых предприятиях) и непосредственно микрофинансовые организации (выдают самые дорогие займы — «до зарплаты» под 100% годовых и выше).
Среди мер ужесточения регулирования МФО из последней группы — установление запрета на выдачу новых займов, если у заемщика есть непогашенный. Как подсчитал ЦБ РФ, сейчас около трети заемщиков переоформляют кредиты, а неуплаченные проценты включают в тело нового займа и попадают в долговую спираль. На этом зарабатывают недобросовестные организации.
«Это позволяет МФО обходить регуляторные ограничения, а сами заемщики сталкиваются с кратным ростом долга», — поясняется в проекте регулятора по реформированию отрасли. ЦБ РФ также намерен ввести период охлаждения не менее трех календарных дней перед оформлением займа, снизить уровень максимальной переплаты со 130% до 100% от тела долга.
«Все эти меры помогут сделать микрозаймы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга», — отмечается в проекте ЦБ РФ по реформированию МФО. Участники рынка микрокредитования уже призвали регулятора не спешить с реформой.
Исчезнут ли МФО и какие будут кредиты
В последние годы ЦБ РФ постепенно ограничивал размеры процентов по кредитам МФО и ужесточил требования к микрофинансовым организациям. Это привело к сокращению их количества с 2013 года в 4,5 раза и укрупнению: остались лишь большие, а их общий портфель кредитов вырос почти в 8 раз за это время.
В ближайшие годы количество МФО может снизиться еще больше, а их условия кредитования могут приблизиться к более цивилизованным — к банковским. Но стоимость кредитов МФО вырастет, особенно «займов до зарплаты».
По мнению председателя Наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльмана Мехтиева, ЦБ РФ видит в качестве решения проблем, связанных с имиджем отрасли, разделение МФО на три группы.
Это может снизить репутационные риски для некоторых компаний и незначительно уменьшить для них стоимость привлечения денег, но вряд ли снизит стоимость кредитов для бизнеса, а тем более для населения, считает эксперт. Наоборот, по его оценке, некоторые меры, приведут к сужению возможностей кредитования физических лиц, что, в конечном счете, приведет к снижению стоимости займов для тех, кого можно кредитовать, и росту стоимости для тех, кого кредитовать нельзя, но «очень хочется».
Как считает Эльман Мехтиев, многие МФО, занимающиеся кредитованием населения, исчезнут вне зависимости от реформы, так как «гонку технологий» уже не отменить. «Сами займы до зарплаты, конечно же, останутся. Будут ли они стоить дороже или дешевле, будут ли они доступны многим или лишь немногим, зависит от сочетания многих факторов. Ведь если есть спрос, то будет и предложение. Вопрос только в том, будет ли это предложение контролируемым и поднадзорным, или оно уйдет в темные переулки», — отметил Эльман Мехтиев.
К.э.н., доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова считает, что после введения мер ЦБ РФ должна быть четкая конкретизация параметров, по которым можно определить МФО. Это позволит заемщикам более ответственно и серьезно подходить к необходимости взять кредит, понимая, что МФО — это только та организация, которая выдает наиболее дорогие кредиты.
Обороты МФО, по оценке экономиста, могут снизиться в связи с этим, так как для населения это будет уже так скажем крайний вариант получения кредита. Она назвала важной мерой для сдерживания роста долговой нагрузки введение запрета включать в тело нового кредита непогашенный заем ранее. «И это тоже убережет клиентов от роста долга. МФО, выдающие займы до зарплаты, остаться могут, но проценты будут высокие», — подчеркнула Мария Ермилова.
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