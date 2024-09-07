Стало известно, что будет, если изменить рынок МФО

Как считает Эльман Мехтиев, многие МФО, занимающиеся кредитованием населения, исчезнут вне зависимости от реформы, так как «гонку технологий» уже не отменить. «Сами займы до зарплаты, конечно же, останутся. Будут ли они стоить дороже или дешевле, будут ли они доступны многим или лишь немногим, зависит от сочетания многих факторов. Ведь если есть спрос, то будет и предложение. Вопрос только в том, будет ли это предложение контролируемым и поднадзорным, или оно уйдет в темные переулки», — отметил Эльман Мехтиев.