В России предложили создать супермаркеты инноваций и «маленьких гигантов»

Госфинансирование НИОКР в гражданских сферах сейчас, в период военной операции, вряд ли будет увеличено, однако возможен вариант роста инвестиций со стороны частных компаний в случае поддержки государством их выхода на рынки дружественных стран, считает Валентин Макаров, президент «Руссофт» (объединяет разработчиков программного обеспечения). «Для роста инвестиций в инновации необходимо иметь доступ компаний к кредитованию или фондовому рынку. Для этого ставка ЦБ не должна превышать 6−7%, а условия листинга должны учитывать возможность выхода на фондовый рынок акций и облигаций средних по размеру компаний. И абсолютно необходимо содействовать экспорту наукоемких продуктов и услуг», — рассуждает он.