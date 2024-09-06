Страусы и танцплощадки в залог: «кредитные истории» от участников ВЭФ

«В 1990-е годы я кредитовался. У меня же не было капитала. Я начинал бизнес в сфере торговли, и мы брали кредиты под 240% годовых. На самом деле это скорее финансовая неграмотность. Я бы сейчас не брал такой кредит. Но в то время пытались бороться с инфляцией и ставку рефинансирования подняли до 200% с лишним. И получилась ловушка: такой высокой ставкой только разогнали инфляцию. Инфляция была 300%. Наверное, половину этих кредитов не вернули предприятия. Я, скажем так, на каком-то этапе остановился и вынужден был просить реструктуризацию. И банки пошли навстречу тогда, у них не было таких как-то жестких нормативов, свобода региональных банков была больше, и некоторые кредиты я реструктурировал на год с остановкой процентной ставки, постепенно рассчитался. А когда я перестал брать кредиты, я сократил число сотрудников с 150 до 50, и оказалось, что все нормально. Подумал — зачем я 100 человек вообще содержал? Самая дорогая статья расходов в бизнесе — это оплата труда, и если повышать производительность труда, то может оказаться, что кредиты и не нужны».