Самозанятые теперь могут участвовать в электронном документообороте

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит пилотный проект, в котором самозанятые смогут участвовать в электронном документообороте (ЭДО), сообщили ТАСС в ведомстве.
«Федеральная налоговая служба проводит пилотный проект “Электронный документооборот с самозанятыми гражданами”. К участию в пилотном проекте приглашаются самозанятые, которые сотрудничают с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и составляют соответствующие акты на бумаге», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках пилотного проекта самозанятые смогут с помощью мобильного приложения оператора ЭДО или смартфона с функцией NFC составлять, подписывать и направлять своим заказчикам акты выполненных работ или оказанных услуг в электронном виде.
Как рассказали в ФНС, в пилотном проекте участвуют операторы ЭДО, которые реализовали у себя документооборот для самозанятых граждан. При этом отмечается, что участие добровольное.
«Пилотный проект продлится до марта 2025 года. Затем специалисты службы оценят перспективы расширения электронного документооборота для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и вовлечения самозанятых в ЭДО», — заключили в ведомстве.