Нефть. Рынок игнорирует позитив

Рабочие запасы природного газа на 11% выше, чем средний показатель последних 5 лет, и на 7% выше, чем в прошлом году в это же время. Но средний показатель закачки в хранилище на 22% ниже среднего пятилетнего показателя в сезон пополнения (с апреля по октябрь).