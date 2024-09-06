Нефть. Рынок игнорирует позитив

В текущем момент актив находится во власти медвежьих настроений, что выражается в полном игнорировании всех позитивных новостей.. Не помогают ни решения ОПЕК+, ни данные об очередном сокращении запасов в США.
Тем не менее котировки пытаются нащупать дно в районе $72,4 за баррель. RSI 4-часового графика рисует бычью дивергенцию.
Новостной фон
∙ Запасы нефти в США снизились почти на 7 миллионов баррелей. Запасы бензина выросли на 0,85 млн барр. Запасы дистиллятов снизились на 0,37 млн барр.
∙ ОПЕК+ отложила увеличение поставок нефти на два месяца.
∙ По прогнозу МВФ, доходы Саудовской Аравии от продажи нефти вырастут до 2026 года, а затем начнут снижаться быстрее, чем ожидалось ранее.
∙ Экспорт нефти из Венесуэлы в августе достиг самого высокого уровня за последние четыре года. Причина — рост поставок в Китай, США и Европу на фоне риска введения новых санкций США.
∙ Экспорт ливийской нефти остается в значительной степени приостановленным, но некоторые танкеры получили разрешение на загрузку нефти из хранилищ. разрешили загружать сырую нефть из хранилищ.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США вновь пытаются штурмовать горизонтальное сопротивление в районе $2,273 за MMBtu. Вырисовывается также фигура «Двойного дна». В позитивном сценарии, если котировки смогут закрепиться выше указанного сопротивления, возможно движение к 200-дневной скользящей средней — $2,364.
EIA опубликовало еженедельный отчет по рынку природного газа.
За неделю, закончившуюся 4 сентября, спотовая цена Henry Hub выросла с $1,89 до $2,06/MMBtu. Спотовые цены выросли во всех основных точках ценообразования страны. Изменения цен на международные фьючерсы были неоднозначными. Цена СПГ в Азии выросла до $13,93/MMBtu. В Европе фьючерсы на природный газ снизились до еженедельного среднего значения $12,28/MMBtu.
Общий объем поставок природного газа снизился на 0,7% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США снизилось на 3,8%. Экспорт природного газа в Мексику увеличился на 3,3%. Поставки природного газа на экспортные объекты СПГ — на 3,1%.
Рабочие запасы природного газа на 11% выше, чем средний показатель последних 5 лет, и на 7% выше, чем в прошлом году в это же время. Но средний показатель закачки в хранилище на 22% ниже среднего пятилетнего показателя в сезон пополнения (с апреля по октябрь).
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