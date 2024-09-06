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Нефть. Рынок игнорирует позитив

Нефть марки Brent вчера попыталась оттолкнуться наверх, но тщетно, рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

В текущем момент актив находится во власти медвежьих настроений, что выражается в полном игнорировании всех позитивных новостей.. Не помогают ни решения ОПЕК+, ни данные об очередном сокращении запасов в США.

Тем не менее котировки пытаются нащупать дно в районе $72,4 за баррель. RSI 4-часового графика рисует бычью дивергенцию.

Новостной фон

∙ Запасы нефти в США снизились почти на 7 миллионов баррелей. Запасы бензина выросли на 0,85 млн барр. Запасы дистиллятов снизились на 0,37 млн барр.

∙ ОПЕК+ отложила увеличение поставок нефти на два месяца.

∙ По прогнозу МВФ, доходы Саудовской Аравии от продажи нефти вырастут до 2026 года, а затем начнут снижаться быстрее, чем ожидалось ранее.

∙ Экспорт нефти из Венесуэлы в августе достиг самого высокого уровня за последние четыре года. Причина — рост поставок в Китай, США и Европу на фоне риска введения новых санкций США.

∙ Экспорт ливийской нефти остается в значительной степени приостановленным, но некоторые танкеры получили разрешение на загрузку нефти из хранилищ. разрешили загружать сырую нефть из хранилищ.

Природный газ

Фьючерсы на природный газ в США вновь пытаются штурмовать горизонтальное сопротивление в районе $2,273 за MMBtu. Вырисовывается также фигура «Двойного дна». В позитивном сценарии, если котировки смогут закрепиться выше указанного сопротивления, возможно движение к 200-дневной скользящей средней — $2,364.

EIA опубликовало еженедельный отчет по рынку природного газа.

За неделю, закончившуюся 4 сентября, спотовая цена Henry Hub выросла с $1,89 до $2,06/MMBtu. Спотовые цены выросли во всех основных точках ценообразования страны. Изменения цен на международные фьючерсы были неоднозначными. Цена СПГ в Азии выросла до $13,93/MMBtu. В Европе фьючерсы на природный газ снизились до еженедельного среднего значения $12,28/MMBtu.

Общий объем поставок природного газа снизился на 0,7% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США снизилось на 3,8%. Экспорт природного газа в Мексику увеличился на 3,3%. Поставки природного газа на экспортные объекты СПГ — на 3,1%.

Рабочие запасы природного газа на 11% выше, чем средний показатель последних 5 лет, и на 7% выше, чем в прошлом году в это же время. Но средний показатель закачки в хранилище на 22% ниже среднего пятилетнего показателя в сезон пополнения (с апреля по октябрь).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».