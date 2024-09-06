Минфин начал процесс замещения российских евробондов

Замещению подлежат евробонды, приобретенные с 8 августа 2024 года по 12 сентября 2024 года включительно. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость будут соответствовать условиям замещаемых облигаций.
Оферты разделят на два вида. Держатели евробондов в российском депозитарии должны подать оферту не позднее 18:00 мск 14 ноября 2024 года (первый вид). В случае учета прав держателя в иностранном депозитарии и невозможности замещения евробондов первым способом замещение будут осуществлять через уступки держателем прав на евробонды в пользу Минфина. Затем ведомство будет переводить замещающие евробонды на основании волеизъявлений держателей (второй вид). В этом случае заявление на оферту можно подать до 18:00 мск 15 ноября 2024 года.
Совет директоров Банка России также принял решение о наложении ограничения на сделки с замещаемыми евробондами для держателей, подавших заявление. Для получения консультаций министерство посоветовало обращаться к своим информационным партнерам и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Программа замещения евробондов действует два года. За это время было размещено более 80 выпусков за $28,2 млрд. «Ъ» сообщал, что к июлю российские эмитенты в основном завершили замещение евробондов. 8 августа президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах для замещения российских еврооблигаций.