Минфин начал процесс замещения российских евробондов

Оферты разделят на два вида. Держатели евробондов в российском депозитарии должны подать оферту не позднее 18:00 мск 14 ноября 2024 года (первый вид). В случае учета прав держателя в иностранном депозитарии и невозможности замещения евробондов первым способом замещение будут осуществлять через уступки держателем прав на евробонды в пользу Минфина. Затем ведомство будет переводить замещающие евробонды на основании волеизъявлений держателей (второй вид). В этом случае заявление на оферту можно подать до 18:00 мск 15 ноября 2024 года.