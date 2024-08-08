Путин подписал указ, регулирующий выпуск замещающих евробондов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по исполнению обязательств перед держателями государственных ценных бумаг РФ, номинированных в иностранной валюте, регулирующий выпуск замещающих евробондов.
Документ устанавливает, что «замещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, осуществляется на основании волеизъявления держателей еврооблигаций».
В прошлом году президент РФ подписал закон, который предусматривает возможность замещения суверенных евробондов РФ гособлигациями с аналогичными основными параметрами. До сих пор на рынке выпускались только корпоративные замещающие облигации. Замещающие евробонды должны быть идентичны по основным параметрам суверенным еврооблигациям, с привязкой к валюте, но всеми расчетами в рублях.
Согласно указу, держатели евробондов должны будут передать Минфину РФ права на свои еврооблигации. Взамен на их счета, открытые в российском депозитарии, будут перечислены замещающие еврооблигации.
«Размер купонного дохода по замещающим еврооблигациям РФ, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ должны соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых еврооблигаций РФ», — говорится в указе.
Исполнение обязательство по замещающим еврооблигациям РФ осуществляется без использования счетов типа «С». А обязательства по евробондам, которые не были замещены, будут исполняться в рамках действующих норм.