Путин подписал указ, регулирующий выпуск замещающих евробондов

В прошлом году президент РФ подписал закон, который предусматривает возможность замещения суверенных евробондов РФ гособлигациями с аналогичными основными параметрами. До сих пор на рынке выпускались только корпоративные замещающие облигации. Замещающие евробонды должны быть идентичны по основным параметрам суверенным еврооблигациям, с привязкой к валюте, но всеми расчетами в рублях.