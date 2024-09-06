Копейка рупию бережет: имеет ли смысл открывать вклад в редкой валюте

Юань к этой категории не относился, но до начала СВО всё же был редкостью в качестве объекта вложений. Сейчас же практически все крупные банки предлагают юаневые вклады с достаточно широким разнообразием процентных ставок — от 3% до более чем 6% в зависимости от условий. Это достаточно привлекательный вариант с учетом того, что китайская экономика балансирует на грани дефляции, а значит, в среднесрочной перспективе ее реальный курс будет расти в сравнении с инфляционным рублем (впрочем, не стоит забывать, что реальный и номинальный курсы могут различаться — а вкладчика при оценке выгод интересует только последний).