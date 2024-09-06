ЦБ оценил бюджетный импульс регионов

Мониторинг государственных финансов.

По итогам семи месяцев 2024 года наблюдался заметный рост собственных доходов консолидированных бюджетов регионов (на 11,8% относительно такого же периода 2023-го), отмечает ЦБ в своем сентябрьском докладе о региональной экономике. В основном прирост пришелся на налог на доходы физических лиц (плюс 26,1%), который рос вместе с увеличившимися из-за дефицита кадров зарплатами, а также на налоги на совокупный доход (речь идет о спецрежимах для малого бизнеса, плюс 43,9%).

При этом второй по объему после НДФЛ источник поступлений — налог на прибыль — оказался с минусе. Его сборы упали на 10,7% год к году. ЦБ объясняет это, в частности, уменьшением финансового результата предприятий экспортно-ориентированных отраслей. Регионы, в которых преобладают компании, работающие по госзаказу, напротив, отмечали позитивную динамику поступлений этого налога (Удмуртия, Тульская и Курганская области).

Расходы регионов по итогам семи месяцев выросли, но меньше, чем доходы, — на 8,1%. В итоге региональные бюджеты в январе—июле…