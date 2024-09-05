Выступление президента Владимира Путина на ВЭФ-2024. Главное

«Ведь и на Дальнем Востоке, и в Сибири в советское время как строилась работа: строили предприятие, а рядом бараки. Вот и вся недолгая, что называется. … Предприятие, а рядом что-то, где могли бы жить люди. А уже потом, когда люди начинали жить в этих условиях, думали, что бы сделать, чтобы эта жизнь была человеческой», — пояснил он.