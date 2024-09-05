Выступление президента Владимира Путина на ВЭФ-2024. Главное

Развитие ДФО
Так, президент заявил, что на развитие дальневосточных городов дополнительно направят 100 млрд руб.
«Ведь и на Дальнем Востоке, и в Сибири в советское время как строилась работа: строили предприятие, а рядом бараки. Вот и вся недолгая, что называется. … Предприятие, а рядом что-то, где могли бы жить люди. А уже потом, когда люди начинали жить в этих условиях, думали, что бы сделать, чтобы эта жизнь была человеческой», — пояснил он.
Возврат из офшоров
Кроме того, отметил Путин, свыше 5,5 трлн руб. вернулись из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский.
«Создан специальный административный район на острове Русский, где проходит наша с вами встреча. Кстати, этот район уже обеспечил возврат в Россию из офшоров и иностранных юрисдикций активов на сумму свыше 5,5 трлн руб.», — сказал глава государства.
Ипотека
Также власти сохранят ставку по дальневосточной и арктической ипотеке на уровне 2%.
«Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем, предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых», — сказал президент.
Помимо этого, выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью задним числом, с 1 июля, поднимут до 1 миллиона рублей.
Самолет «Байкал»
«Нам надо строить собственные самолеты, надежные, качественные и в нужных нам объемах. В этой связи прошу ускорить разработку пассажирской версии самолета “Байкал”. Нужно запустить его серийное производство уже в ближайшее время», — подчеркнул Путин, говоря о создании легкого многоцелевого самолета.
Закон о международных ТОРах
Также глава государства призвал Госдуму ускорить принятие закона о международных ТОРах — территориях опережающего развития — в России. «Первый международный ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае», — сказал он.
Энергетический суверенитет
России нужно сформировать энергетический суверенитет страны.
«Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики наших регионов, городов и поселков доступным сырьем и топливом», — сказал Путин.
На этом фоне, в том числе, надо подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.
Транспортная сфера
Кроме того, президент рассказал о модернизации транспортной сферы. БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным. Модернизация магистрали является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР.
«Масштабный план развития северного морского пути развернут — мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы “раскатать” новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока», — добавил Путин.
Ресурсный суверенитет
Помимо этого, глава государства заявил о важности обеспечения ресурсного суверенитета России.
«Мы должны обеспечить ресурсный суверенитет страны, сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики, наших регионов, городов и посёлков доступным сырьём и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии. Причем, как уже сказал, это нужно делать с использованием более эффективных отечественных технологий и научных разработок в сфере экологии и природопользования», — пояснил он.
Российский лидер указал, что на Дальнем Востоке добывается весь российский вольфрам, плавиковый шпат и бурные руды, олово, 80% алмазов и урана, больше 70% серебра, 60% золота России.
Производство беспилотников
Говоря о производствах на Дальнем Востоке, Путин сообщил, что в регионе будет запущено производство гражданских беспилотников в рамках повышения технологического потенциала. «Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых креативных отраслей, инфраструктуру экономики больших данных, искусственного интеллекта», — объяснил президент.
ВЭБ.РФ
Он также предложил сделать ВЭБ.РФ одним из обязательных участников проектов государственно-частного партнерства: «Нужно улучшать профильное законодательство, а также сам механизм работы ГЧП, делать так, чтобы риски для всех сторон были прозрачны и распределялись справедливо, в том числе при реализации общественно важных проектов».
Соглашения в рамках ВЭФ
Глава государства, помимо этого, сообщил, что ВЭФ стал признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития как Дальнего Востока, так и всего азиатско-тихоокеанского региона.
«Только на последних трех форумах было подписано больше 1000 соглашений на общую сумму свыше 10,5 трлн руб», — сказал Путин.
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