Суд приостановил корпоративные права Ros Agro на группу «РусАгро»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минсельхоза о приостановке корпоративных прав кипрской Ros Agro на группу «Русагро». Иск был подан в августе.
Котировки компании на Мосбирже после этой новости пошли вниз. В моменте бумаги подешевели на 4,85%, до ₽1084,8.
На 30 августа было запланировано собрание акционеров «Русагро», в повестку которого входило обсуждение редомициляции с Кипра в Россию. Однако собрание не состоялось из-за того, что не собрался кворум, его перенесли на 6 сентября с той же повесткой.
12 июля правительство России включило ПАО «Группа “Русагро” в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Как ранее поясняло правительство, такой статус дает возможность перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать дивиденды. В августе Минсельхоз подал иск к Ros Agro Plc — головной структуре бизнеса, зарегистрированной на Кипре.
В середине июля агрохолдинг допустил возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд. Руководитель дирекции по корпоративному развитию «Русагро» Александр Тарасов тогда раскрыл схему и сроки принудительной редомициляции.
Российские акционеры являются владельцами глобальных депозитарных расписок (ГДР) Rusagro PLC, зарегистрированной на Кипре. По словам Александра Тарасова, в случае удовлетворения судом требований министерства, акции ПАО «Русагро» будут распределены между бенефициарами пропорционально их участию в Ros Agro PLC.
Тарасов описал последовательность событий следующим образом:
Шаг 1: заявление от Минсельхоза в арбитражный суд.
Шаг 2: остановка торгов ГДР Ros Agro PLC.
Шаг 3: решение суда о лишении корпоративных прав Ros Agro PLC и переход корпоративных прав к ПАО «Русагро».
Шаг 4: распределение акций ПАО «Русагро» между держателями ГДР Ros Agro PLC.
По словам Александра Тарасова, вся процедура может занять около шести месяцев.
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