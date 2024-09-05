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Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке

Президент Владимир Путин заявил, что нужно «поставить точку» и сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке. Также президент поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн руб. выплату на погашение ипотеки многодетным в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

Источник: РИА "Новости"

Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем, предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых.

Владимир Путин
президент России

Президент рассказал, что за последние пять лет объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно в два раза. По итогам 2024 года ожидается ввод 5,6 млн кв. м.

Владимир Путин напомнил, что в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотеки в увеличенном размере — 1 млн руб., а не 400 тыс. Президент поручил ускорить работу по распространению такого механизма поддержки на все регионы Дальнего Востока, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федерльному округу.