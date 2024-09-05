Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке

Знаю, что в правительстве были дискуссии относительно условий такой ипотеки в дальнейшем, предлагаю здесь поставить точку: сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной, а именно 2% годовых.
Президент рассказал, что за последние пять лет объем ежегодно построенного жилья на Дальнем Востоке вырос примерно в два раза. По итогам 2024 года ожидается ввод 5,6 млн кв. м.
Владимир Путин напомнил, что в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотеки в увеличенном размере — 1 млн руб., а не 400 тыс. Президент поручил ускорить работу по распространению такого механизма поддержки на все регионы Дальнего Востока, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федерльному округу.