Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной и арктической ипотеке

Владимир Путин напомнил, что в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотеки в увеличенном размере — 1 млн руб., а не 400 тыс. Президент поручил ускорить работу по распространению такого механизма поддержки на все регионы Дальнего Востока, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федерльному округу.