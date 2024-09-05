Нефть и газ. Прогнозы инвестдомов и запасы США

∙ Аналитики Citi считают, что Brent в 2025 г. может упасть до $60 за баррель при снижении спроса и увеличении предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Инвестдом рекомендует продавать нефть при приближении ее цены к $80 за баррель. Ранее аналогичные прогнозы на 2025 год снизили Goldman Sachs и Morgan Stanley. Аналитики UBS ожидают, что в ближайшие месяцы цена Brent превысит $80 за баррель, так как в текущем моменте рынок нефти по-прежнему испытывает дефицит предложения, несмотря на слабый спрос со стороны Китая.