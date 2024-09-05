Нефть и газ. Прогнозы инвестдомов и запасы США

В итоге Brent потрогала минимум декабря 2023 года и пока отскочила к $73 за баррель. Сохраняется риск спуска в нижний блок покупок — $70−72 за баррель.
4-часовой график свидетельствует о попытке выхода цены из зоны перепроданности.
Сегодня рынок будет ждать выхода официальных данных EIA о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Данные API, опубликованные вчера, сигнализируют об очередном сокращении.
Новостной фон
∙ По данным API, за неделю, закончившуюся 30 августа, запасы нефти в США сократились на 7,4 млн баррелей. Это уже восьмое снижение за последние десять недель. Сегодня в 17:30 МСК официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в стране опубликует Управление энергетической информации.
∙ ОПЕК+ может отложить запланированное на октябрь увеличение добычи.
∙ Источники Reuters и Kpler сообщают, что нефтяной танкер Front Jaguar вместимостью 600 000 баррелей вчера загружался в ливийском порту Брега, несмотря на официально объявленную приостановку добычи и экспорта.
∙ Аналитики Citi считают, что Brent в 2025 г. может упасть до $60 за баррель при снижении спроса и увеличении предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Инвестдом рекомендует продавать нефть при приближении ее цены к $80 за баррель. Ранее аналогичные прогнозы на 2025 год снизили Goldman Sachs и Morgan Stanley. Аналитики UBS ожидают, что в ближайшие месяцы цена Brent превысит $80 за баррель, так как в текущем моменте рынок нефти по-прежнему испытывает дефицит предложения, несмотря на слабый спрос со стороны Китая.
∙ МВФ считает, что сальдо текущего счета Саудовской Аравии может перейти к дефициту из-за снижения цен на нефть и роста импорта, связанного с крупными инвестиционными проектами. По оценкам фонда, чтобы сбалансировать бюджет, стране нужна цена нефти в районе $96 за баррель.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США в очередной раз не смогли пробить горизонтальное сопротивление в районе $2,273 за MMBtu. Котировки возвращаются к своей ближайшей поддержке на уровне 20-дневной скользящей средней — $2,119.
Сегодня в фокусе внимания рынка — обновление еженедельного отчета EIA о рынке природного газа.
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