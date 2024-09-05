На акции Райффайзенбанка наложили обеспечение из-за сорванной сделки по продаже Strabag

В апреле 2024 года группа RBI сообщала, что «тщательно проверила» сделку на то, чтобы она соответствовала санкционным нормам. При этом, по данным Strabag, «Распериа Трейдинг Лимитед» была продана АО «Илиадис», что «требует обширных проверок». «Новая структура собственности “Распериа” должна дать RBI уверенность в том, что никакие подпадающие под санкции лица или организации не получат прямой или косвенной выгоды от приобретения RBI акций Strabag SE, а также от любых связанных платежей за эти акции», — заявляла австрийская сторона.