На акции Райффайзенбанка наложили обеспечение из-за сорванной сделки по продаже Strabag

Как следует из данных системы электронного правосудия, 19 августа 2024 года «Распериа Трейдинг Лимитед» подала иск на сумму почти 195 млрд руб. Исковое заявление было подано к ряду ответчиков, включая строительную компанию Strabag SE и российский Райффайзенбанк. Все они являлись участниками ранее анонсированной, но отменившейся сделки. Помимо них среди ответчиков фигурируют еще восемь лиц, а в качестве «третьего лица» был привлечен Банк России.
Из определения суда следует, что иск был подан «о взыскании» и «обращении взыскания». При этом истец выступил с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом режиме. Данные судебной картотеки свидетельствуют, что 3 сентября истец подал заявление об обеспечении иска, 4 сентября судебный акт был принят в закрытом судебном заседании, а сегодня, 5 сентября, появились два уведомления об исполнительных листах.
В декабре 2023 года RBI сообщила, что Райффайзенбанк выкупит у МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» 28,5 млн акций компании Strabag SE. Сумма предполагаемой сделки за приобретение пакета в 27,78% компании должна была составить €1,51 млрд (около 150 млрд руб.). Затем после приобретения пакета акций планировалась их передача от российского банка к материнской австрийской структуре в виде дивидендов.
В апреле 2024 года группа RBI сообщала, что «тщательно проверила» сделку на то, чтобы она соответствовала санкционным нормам. При этом, по данным Strabag, «Распериа Трейдинг Лимитед» была продана АО «Илиадис», что «требует обширных проверок». «Новая структура собственности “Распериа” должна дать RBI уверенность в том, что никакие подпадающие под санкции лица или организации не получат прямой или косвенной выгоды от приобретения RBI акций Strabag SE, а также от любых связанных платежей за эти акции», — заявляла австрийская сторона.
Однако в начале мая 2024 года материнская структура Райффайзенбанка сообщила, что отказалась от планов покупки доли в Strabag SE «в целях предосторожности». Как отмечалось, группа не смогла получить необходимое подтверждение для продолжения сделки от органов власти. При этом строительная компания Strabag отмечала, что «Распериа» больше не контролируется Олегом Дерипаской, а пакет акций, принадлежащих «Распериа» (24,1%), остается замороженным в соответствии с положением о санкциях ЕС.
14 мая МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» и АО «Илиадис» были включены в санкционный список США, а затем и ЕС.
Ольга Шерункова