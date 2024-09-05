Минфин обсудит ввод глобального минимального налога в законодательство

«Насколько можно судить, Минфин и ФНС оценивают потенциальное влияние Pillar 2 на российский бизнес», — поясняет Зеленская. В 2021 году в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупреждали, что на тот момент (до санкций) глобальная реформа должна была затронуть большинство крупных российских корпораций. Комитет РСПП по налоговым рискам анализировал в том числе возможность отказа России от участия в реформе, но пришел к выводу, что это будет бессмысленно. «Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут под ее действие в других странах своего присутствия (в том числе на уровне зарубежных холдингов). Таким образом, РФ не сможет защитить интересы российского бизнеса, если откажется от участия в реформе», — говорилось в проекте позиции налогового комитета РСПП.