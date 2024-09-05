Каким будет курс рубля 6 сентября 2024: прогноз эксперта

Сегодня российский фондовый рынок, как и прогнозировали вчера, продолжает восходящую динамику неделе. Основные причины — фундаментальная дешевизна нашего рынка, его техническая перепроданность, Восточный экономический форум, позитивные данные по инфляции. Доросли до цели в 2650 п. Теперь необходимо наблюдать за поведением котировок вблизи данного уровня — возможно нарастание коррекционных настроений в преддверии пятницы и выходных. А также мы не знаем наверняка, закончились ли продажи со стороны нерезидентов.
Следующая техническая цель и одновременно сопротивление — 2720 п. — это уровень 20-дневной скользящей средней.
Лучше рынка сегодня акции сталеваров (НЛМК, Северсталь, ММК). Второй день подряд семимильными шагами растут акции лесопромышленной компании Segezha Group. Сегодня стала известна причина бодрой динамики — материнский холдинг АФК Система намерен увеличить свою долю в Сегеже в рамках допэмиссии, разрешив тем самым проблему высокого долга компании..
Гэпом вверх сегодня открылся индекс гособлигаций RGBI — такого уверенного роста ОФЗ мы не видели уже давно. Причина — вчерашние данные по инфляции. Впервые с февраля 2023 года была зафиксирована недельная дефляция.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 сентября: 2670 п. — 2720 п.
На валютном рынке пара CNY/RUB сегодня, как мы и ожидали, вернулась в более справедливый для себя диапазон — 12,23−12,52 ₽ Завтра также ожидаем пребывания пары именно в этом диапазоне.
Фьючерс на пару USD/RUB демонстрирует оконулевую динамику — вероятно, рынок не может определиться с дальнейшей динамикой доллара. Ожидаем 6 сентября продолжения консолидации в диапазоне 88,5−89,4 ₽