Каким будет курс рубля 6 сентября 2024: прогноз эксперта

Сегодня российский фондовый рынок, как и прогнозировали вчера, продолжает восходящую динамику неделе. Основные причины — фундаментальная дешевизна нашего рынка, его техническая перепроданность, Восточный экономический форум, позитивные данные по инфляции. Доросли до цели в 2650 п. Теперь необходимо наблюдать за поведением котировок вблизи данного уровня — возможно нарастание коррекционных настроений в преддверии пятницы и выходных. А также мы не знаем наверняка, закончились ли продажи со стороны нерезидентов.