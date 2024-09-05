Греф оценил эффект от ужесточения налогов для угольщиков

«В целом это больно скажется на двух отраслях: первое — это угольщики, но не все угольщики, а те, для которых логистика представляет проблему, они сейчас в сложной ситуации. И увеличение НДПИ, конечно, сильно ударит по ним. Второй сектор — это производители удобрений. Несмотря на то что для них [принята] компенсирующая мера — отмена экспортной пошлины, тем не менее по целому ряду компаний ситуация выглядит непростой. Мы знаем эти компании, мы работаем с правительством, в том числе по возможности временных мер поддержки этих компаний, с тем чтобы им удалось адаптироваться к новому режиму налогообложения. В целом обещано, что до 2030 года изменений уже не будет. 1,5−2 трлн руб., которые правительство соберет, или 1,5% ВВП, — этого будет досрочно на ближайшие годы. Будем надеяться, что бизнес сумеет адаптироваться к этому», — рассказал Греф.