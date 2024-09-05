Греф оценил эффект от ужесточения налогов для угольщиков

Как рассказал глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме — 2024, финансовая организация провела анализ влияния повышения НДПИ для компаний — заемщиков банка, передает корреспондент РБК.
«В целом это больно скажется на двух отраслях: первое — это угольщики, но не все угольщики, а те, для которых логистика представляет проблему, они сейчас в сложной ситуации. И увеличение НДПИ, конечно, сильно ударит по ним. Второй сектор — это производители удобрений. Несмотря на то что для них [принята] компенсирующая мера — отмена экспортной пошлины, тем не менее по целому ряду компаний ситуация выглядит непростой. Мы знаем эти компании, мы работаем с правительством, в том числе по возможности временных мер поддержки этих компаний, с тем чтобы им удалось адаптироваться к новому режиму налогообложения. В целом обещано, что до 2030 года изменений уже не будет. 1,5−2 трлн руб., которые правительство соберет, или 1,5% ВВП, — этого будет досрочно на ближайшие годы. Будем надеяться, что бизнес сумеет адаптироваться к этому», — рассказал Греф.
Согласно утвержденным минувшим летом поправкам в Налоговой кодекс, c 1 января 2025 года изменен расчет рентной нагрузки на производителей угля, железной руды, удобрений, а также золота, алмазов и других драгоценных камней. В частности, НДПИ на калийную и фосфатную руду будет определяться на базе экспортных цен на конечный продукт — хлорид калия (Potash Standard MOP bulk FOB Baltic/Black Sea — с поставкой на борт судов в портах Балтийского и Черного морей) и котировок фосфатной руды (Phosphate rock 68−70% BPL Bulk FOB Morocco — с поставкой на борт судов в порты Марокко). Базовая ставка для калийной руды (калийных солей) установлена в размере 3%, для фосфатной — 4%. Если же стоимость хлорида калия превысит $300 за тонну, а фосфатных — $200 за тонну, то надбавка к НДПИ составит 7% для калийной и 12% для фосфатной руды. Для угля изменилась минимальная цена отсечения, при достижении которой НДПИ не платится: для энергетического угля цена вырастет со $100 до $120 за тонну, для коксующегося — со $140 до $167.
При этом Греф отметил, что кредитоспособность бизнеса «остается в целом по экономике достаточно высокой»: «Мы видим по сравнению с 2021 годом снижение кредитной нагрузки примерно с 23 до 19% в целом по экономике. Какого-то глобального влияния на всех наших клиентов мы не видим, а точечно, я думаю, что будем работать, и компании с этим справятся. Хотя я думаю, что на конец этого года — начало следующего года потребуется некоторая донастройка при окончательных расчетах компаниями по влиянию этих налоговых изменений. Если [рост] налога на прибыль — это некоторое снижение прибыльности, то, конечно, введение таких оборотных налогов, как НДПИ, — это существенно более значимый фактор для cash-flow (денежного потока. — РБК) компаний и таких показателей, как отношение долга к EBITDA».