Взлетная погода: в России изменятся субсидии для лизинга самолетов

Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин должны к 16 сентября подготовить предложения по субсидиям для лизинга самолетов. Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам состоявшейся 20 августа стратегической сессии кабмина «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Для чего прорабатываются нововведения и изменятся ли цены на авиабилеты — в материале «Известий».
Новые меры поддержки
Правительство завершает подготовку нового национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Этот документ призван сделать путешествия по стране более комфортными и доступными.
«При его доработке необходимо установить целевые показатели, связанные с увеличением использования отечественных судов, а также включить мероприятия по подготовке кадров, актуализации образовательных программ и повышению эффективности обучения. Эти и другие поручения дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии “Промышленное обеспечение транспортной мобильности”, состоявшейся 20 августа», — говорится на сайте правительства.
В частности, к 16 сентября Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс и Минфин должны представить предложения по «актуализации модели субсидирования лизинговой ставки для воздушных судов». «Известия» направили запросы в эти ведомства. В пресс-службе Минэка порекомендовали обратиться в отраслевой ФОИВ — Минпромторг.
«До настоящего времени предложения Минпромторга и Минэкономразвития в Минфин не поступали. В случае поступления они будут рассмотрены в установленном порядке», — уточнили в пресс-службе Министерства финансов.
От остальных ведомств на момент публикации ответ не был получен.
Кроме субсидирования лизинга самолетов, в нацпроекте «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» запланировано увеличение до 2030 года доли отечественных морских и речных судов. Вместе с тем профильным ведомствам нужно будет подготовить предложения по увеличению контрольных цифр приема на инженерные специальности в вузах и колледжах, следует из перечня поручений.
Обновление авиапарка
Главная задача изменений в субсидировании авиационного лизинга заключается в поддержке отечественных производителей самолетов, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.
В мае правительство перенесло сроки поставок и изменило запланированное количество российских пассажирских самолетов. В частности, девять гражданских МС-21, которые ожидались в 2024 году, выпустят в 2025 году. Всего до 2030 года включительно появятся 994 гражданских борта. Это на 87 меньше, чем планировалось ранее.
Весной Минтранс запросил у кабмина дополнительные 295 млрд рублей из ФНБ на выкуп иностранных самолетов. Первый льготный заем был предоставлен в 2023 году в размере 300 млрд рублей, на него приобрели у лизингодателей 165 воздушных судов.
Льготное кредитование
До октября будет внесен бюджет, и в нем уже появятся согласованные предложения ведомств, надеется Иван Абрамов.
— Я думаю, мы уже увидим в документе новые параметры национальных проектов в точных цифрах. Российским авиакомпаниям нужно помочь в приобретении наших самолетов. Для этого они будут брать субсидию, и мы будем постепенно приближаться к запланированному на 2030 год количеству выпускаемых самолетов, — сказал сенатор.
Пока преждевременно обсуждать, какие именно новации окажутся в новом механизме субсидирования, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Что же касается стоимости авиабилетов, то чиновники неоднократно заявляли, что обновление парка российских авиакомпаний с использованием новых самолетов отечественного производства не должно привести к удорожанию поездок.
— Конечно, существуют инфляционные процессы — стоимость авиабилетов так или иначе будет повышаться. Это неизбежно, — заметил эксперт. — Однако механизмы финансирования и в целом стимулирование поставок новой отечественной авиатехники будут формироваться таким образом, чтобы, с одной стороны, не увеличивать расходы авиакомпаний на владение парком воздушных судов, а с другой стороны — обеспечивать для авиапроизводителей рентабельность выпуска новых отечественных самолетов.
Новые условия аренды
Для поддержки авиаотрасли с сентября в России появился так называемый мокрый лизинг. Теперь авиакомпании могут сдавать свои самолеты в аренду другим перевозчикам вместе с экипажем.
Среди условий заключения таких договоров — наличие у обеих сторон действующих сертификатов эксплуатантов. Обеспечивать поддержание летной годности воздушных судов и соответствие членов экипажа требованиям федеральных правил обязан арендодатель.
Использование такого механизма, по мнению экспертов, поможет финансово нестабильным авиакомпаниям сохранить парк воздушных судов и рабочие места за счет гарантированного потока арендных платежей. Таким образом, в условиях санкций и последствий пандемии «мокрый» лизинг позволит перенести на арендатора бремя текущих расходов, тем самым снижая нагрузку на временно более слабую авиакомпанию.
На субсидирование авиаперевозок в России в 2024 году выделили 25 млрд рублей. Помимо этого, в стране действуют три программы: поддержка региональных перевозок в обход Москвы, а также социально-значимых маршрутов в Дальневосточном федеральном округе и перевозка социально незащищенных групп граждан.
С учетом этих проектов общий объем субсидирования перевозок превысил 50 млрд рублей.
Ранее Михаил Мишустин поручил продлить до 2028 года налоговые льготы в авиаотрасли. Это касается нулевой ставки налога на добавленную стоимость на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты ДФО, Республики Крым и города Севастополя, а также ставки НДС в размере 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла. Срок действия этих льгот истекает 1 января 2025 года. Их продление потребует изменений в Налоговом кодексе РФ.