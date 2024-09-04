Взлетная погода: в России изменятся субсидии для лизинга самолетов

— Нам нужно повышать долю отечественных судов. Сегодня она не слишком высокая, хотя с каждым годом становится всё больше и больше. Мы, наверное, уже вряд ли будем закупать когда-нибудь Boeing и Airbus. Мы ставим ставку на собственное производство, — отметил политик. — Для этого нужны субсидии.