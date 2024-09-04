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Путина попросили сохранить ставку дальневосточной ипотеки на уровне 2%

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе презентации результатов развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность удержать ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%.

Источник: РИА "Новости"

«Просим рассмотреть возможность сохранить ставку дальневосточной и арктической ипотеки на уровне 2%», — сказал Чекунков.

Министр пояснил, что дальневосточная ипотека остается самой востребованной у людей мерой социальной поддержки и основным фактором удержания и привлечения молодежи на Дальний Восток. При этом дальневосточная и арктическая ипотека по объему занимают всего 4% среди всех льготных ипотечных программ. Но именно в этих регионах самые сложные условия для жизни.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.