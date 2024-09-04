Путина попросили сохранить ставку дальневосточной ипотеки на уровне 2%

Министр пояснил, что дальневосточная ипотека остается самой востребованной у людей мерой социальной поддержки и основным фактором удержания и привлечения молодежи на Дальний Восток. При этом дальневосточная и арктическая ипотека по объему занимают всего 4% среди всех льготных ипотечных программ. Но именно в этих регионах самые сложные условия для жизни.