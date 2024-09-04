Нефть. Причины обвала

Большинство СМИ видят причины в трех факторах — планы ОПЕК+ по наращиванию поставок с октября, слабость экономики Китая и возможная нормализация конфликта в Ливии. Но, скорее всего, ни один из перечисленных факторов не мог привести к такой волатильности.
Рынок фактически проигнорировал приостановку добычи и экспорта со стороны Ливии. Вероятно, потеря примерно 1 млн б/с не является критичной для мирового рынка.. Поэтому новости о возможном урегулировании ситуации в стране вряд ли могли оказать такое сильное воздействие на цену Brent.
Второй фактор — Китай. Опасения более слабого спроса со стороны Поднебесной фактически уже были в цене, после выхода негативных статданных за июль. PMI Caxin за август, опубликованный еще в понедельник, оказался даже лучше прогнозов.
ОПЕК+ с октября хочет вернуть на рынок незначительный объем нефти, который может быть компенсирован запланированными сокращениями добычи со стороны Казахстана и Ирака. К тому же, решение ОПЕК+ не является окончательным и может быть отложено при ухудшении ценовой конъюктуры.
Тогда что могло стать триггером падения?
∙ Вчера вышла статистика о производственной активности в США за август. Она оказалась хуже ожиданий аналитиков.
∙ Резкий отток ликвидности — например, из-за вчерашней коррекции на американском рынке.
∙ Алгоритмы. Значительный объем торгов фьючерсами на нефть принадлежит алгоритмическим трейдерам. Пробой важных уровней может приводить к автоматическому открытию большого числа сделок, усиливающих падение.
Что дальше? Котировки пробили уровень поддержки, от которого много раз за последние 3 года отталкивались наверх. Но вчера цена не развернулась к росту при достижении указанной линии. Поэтому имеется риск спуска к минимумам 2023 года — $70−72 за баррель.
Сегодня рынок будет ждать недельные данные API о запасах нефти в США.
Новостной фон
∙ Глава ливийского ЦБ Садик Аль-Кабир заявил, что стороны конфликта близки к заключению сделки, призванной возобновить добычу в стране. Власти Ливии назначат нового главу ЦБ в течение 30 дней после переговоров, спонсируемых ООН. Экспорт ливийской нефти из основных портов стран, по информации Reuters, все еще приостановлен.
∙ Морские поставки нефти из России упали до самого низкого уровня за месяц.
∙ Уолл-стрит снижает прогнозы по нефти на 2025 год.
∙ Алгоритмические трейдеры усиливают падение цен на сырую нефть.
∙ Фьючерсы на бензин в США упали почти на 6% до самого низкого уровня с декабря 2021 года. Причина — приближающееся окончание летнего автомобильного сезона.
∙ Производственная активность в США оказалась слабее ожиданий рынка. Индекс PMI, рассчитываемый агентство S&P Global, за август составил 47,9 (прогноз: 48, пред.: 49,6). Индекс PMI от ISM — 47,2 (прогноз: 47,5, пред.: 46,8). Оба индекса остаются ниже 50, что сигнализирует о слабости деловой активности в стране.
∙ По мнению аналитиков Goldman Sachs, ИИ может снизить цены на нефть в течение следующего десятилетия. Причины — повышение эффективности добычи и логистики.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ в США закрепились выше нисходящего сопротивления и продолжили восхождение наверх. Ближайшее сопротивление — $2,273. Поддержка — $2,123.
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