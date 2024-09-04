Нефть. Причины обвала

ОПЕК+ с октября хочет вернуть на рынок незначительный объем нефти, который может быть компенсирован запланированными сокращениями добычи со стороны Казахстана и Ирака. К тому же, решение ОПЕК+ не является окончательным и может быть отложено при ухудшении ценовой конъюктуры.