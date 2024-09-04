Индекс Мосбиржи, обвал нефти, выкуп акций Росбанка: дайджест

Аналитики проекта «Мои инвестиции» полагают, что пока ОПЕК+ не вмешался в ситуацию, цены на нефть, скорее всего, будут снижаться в сторону $70 за баррель. Эти уровни можно будет использовать как момент для покупки Brent. По мнению экспертов, ОПЕК+, и Саудовская Аравия в особенности, вряд ли смирятся с таким снижением цены и скорректируют планы по добыче, о возможности чего уже не раз сообщали.