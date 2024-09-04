Индекс Мосбиржи, обвал нефти, выкуп акций Росбанка: дайджест

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов во вторник, 3 сентября, индекс Мосбиржи снизился на 0,81%, до 2524,38 пункта. Индекс РТС вырос на 0,74%, до 897,44 пункта.
Российский рынок акций начал торги вторника ростом после падения на 4% в начале недели. В ходе торгов индекс Мосбиржи смог подняться выше 2600 пунктов и на максимуме он достигал 2603,01 пункта (+2,27%). Однако удержаться выше этой отметки рынку не удалось, и большую часть сессии наблюдалась негативная динамика. В результате индекс Мосбиржи вновь обновил минимум с мая 2023 года.
Высокая волатильность торгов и многолетние минимумы в акциях вызваны совокупностью факторов: напряженная геополитика, жесткая ДКП ЦБ и угрозы очередного повышения ключевой ставки, навес продаж бумаг с внешнего контура через лазейки инфраструктуры, полагают в «БКС Мир инвестиций».
Развить отскок рынку не удалось из-за ускорения снижения нефти и ухудшения валютного фактора, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Рубль отыграл заметную часть дневных потерь к юаню, а к другим валютам и вовсе вновь существенно вырос, добавил эксперт.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин полагает, что ближайшей целью для индекса будет отметка 2500 пунктов, которая в 2022—2023 годах несколько раз выступала уровнем сопротивления и поддержки. Движение бенчмарка в эту область интересно для покупок акций с горизонтом до конца года, полагает эксперт.
Нефть Brent ниже $74 впервые с декабря 2023
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE за день потеряли 4,6% и опустились до $73,7 за баррель. Цены снижались на фоне планируемого увеличения нефтедобычи в октябре со стороны стран — участников ОПЕК+ и сообщения о возможном завершении конфликта в Ливии. Ранее добыча и экспорт ливийской нефти из основных портов были прекращены из-за противостояния между политическими фракциями, соперничающими за контроль над Центральным банком Ливии и доходами от продажи нефти.
Влияние на рынок также оказало объявления Саудовской Аравии о снижении отпускных цен для ее клиентов из Азии. Падение нефтяных котировок ускорилось во второй половине дня после публикации слабых данных по экономике США.
Аналитики проекта «Мои инвестиции» полагают, что пока ОПЕК+ не вмешался в ситуацию, цены на нефть, скорее всего, будут снижаться в сторону $70 за баррель. Эти уровни можно будет использовать как момент для покупки Brent. По мнению экспертов, ОПЕК+, и Саудовская Аравия в особенности, вряд ли смирятся с таким снижением цены и скорректируют планы по добыче, о возможности чего уже не раз сообщали.
«ТКС Холдинг» объявил цену выкупа акций Росбанка
«ТКС Холдинг», головная структура Т-банка, объявил цену, по которой выкупит акции Росбанка у его миноритарных акционеров — ₽129,4 за штуку. По итогам торговой сессии во вторник, 3 сентября, бумаги этой кредитной организации выросли на 0,69%, до ₽116,8. Таким образом, премия к рынку составит 10,8%.
Количество приобретаемых бумаг — 9,2 млн штук. Компания может направить на выкуп ₽1,192 млрд. Срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено «ТКС Холдинг», составляет 70 дней.
Ранее одна акция Росбанка в рамках сделки по покупке компании «ТКС Холдингом» была оценена в ₽129,4. То есть цена выкупа равняется цене, по которой была сделана оценка.
В марте 2024 года стало известно о планах объединения кредитных организаций в одну группу. 16 августа «ТКС холдинг» приобрел 1,42 млрд акций Росбанка и увеличил свою долю с 7,5% до 99,4%.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽88,5;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽90,09, продать — по ₽88,3.
Самые дешевые евро:
- Банк «Санкт-Петербург» (ст. м. «Полянка», «Тульская», «Киевская»): купить евро можно по ₽99,3, продать — по ₽93,15;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽99,99, продать — по ₽98.
Самые дешевые юани:
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,75;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13,1, продать — по ₽12,75.
Корпоративные события
Hewlett Packard: финансовые результаты за второй квартал.
Другие важные события
Восточный экономический форум, второй день.
Аукционы по продаже ОФЗ 26245 и 29025.
Минфин опубликует план операций с валютой и золотом на сентябрь.
Германия: Индекс деловой активности в сфере услуг, август — 10:55 мск.
Еврозона: Индекс деловой активности в сфере услуг, август — 11:00 мск.
Великобритания: Индекс деловой активности в сфере услуг, август — 11:30 мск.
Еврозона: Индекс цен производителей, июль — 12:00 мск.
Канада: заседание по ставке ЦБ — 16:45 мск.
США: Запасы нефти по данным по данным API, неделя — 23:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2524,38 (-0,81%).
Индекс РТС: 897,44 (+0,74%).
S&P 500: 5528,93 (-2,12%).
Dow Jones Industrial Average: 40 936,93 (-1,51%).
NASDAQ Composite: 17 136,3 (-3,26%).