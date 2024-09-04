Эксперт рассказал о кредитах на учебу в разных странах

Образовательные кредиты в российской практике пока еще не сильно распространены. Первый такой кредит был выдан в 2000 году. При этом сейчас, в 2024 году, далеко не все банки даже из первой десятки могут его предложить. В других же странах такие кредиты стали привычным делом, рассказывает доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николай Кузнецов.