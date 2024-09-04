Эксперт рассказал о кредитах на учебу в разных странах

По его словам, наиболее развита эта система в США. Там образовательный кредит насчитывает уже почти полувековую историю. Выдают их коммерческие банки под гарантию родителей/опекунов (частный кредит) или федерального правительства (государственный кредит). Срок его погашения — от 10 до 25 лет.
«Чтобы претендовать на получение такого кредита необходимо не только формально быть гражданином США, но также и доказать свою абсолютную законопослушность», — говорит эксперт.
При этом, образовательный кредит в США может выдаваться для покрытия только расходов на обучение, только расходов на проживание и питание, или и того и другого вместе. По данным 2015 года, каждый второй американский студент в той или иной степени прибегал к образовательному кредиту.
Очень похожи системы образовательного кредитования в Германии и Австрии. В этих странах кредиты покрывают затраты на обучение и проживание. Получить его могут только студенты дневной формы обучения, возраст которых не превышает 30 лет. Срок погашения по нему может достигать 25 лет.
Кредит выдается не единоразово, а равными долями один раз в год. При этом студент, показавший в прошедшем году плохую успеваемость, рискует потерять право на кредитование.
«Вот такой вот оригинальный способ, с одной стороны, стимулирующий студентов к учебе, а с другой — снижающий кредитные риски», — отмечает Кузнецов.
Еще одной страной, в которой граждане активно прибегают к образовательному кредитованию, является Великобритания. По некоторым данным, образовательные кредиты здесь берут до 60% студентов. Они могут покрывать затраты на обучение и проживание.
При этом учебное заведение должно обязательно входить в утвержденный перечень образовательных организаций.
По словам эксперта, Великобритания — одна из немногих стран мира, где кредитные средства могут быть использованы для оплаты как очного, так и заочного обучения.
А с 2025 года это будет первая страна в мире, где образовательный кредит можно будет вообще брать в течение всей жизни и на любой вид образования (в том числе и дополнительного — курсы, повышение квалификации
За погашение образовательного кредита отвечает налоговая служба, которая автоматически будет производить соответствующие отчисления.
А что же в России? На текущий момент, пожалуй, самым «продвинутым» в этой сфере является Сбербанк, говорит финансист. Благодаря ему студент получает возможность покрыть расходы на высшее или среднее профессиональное образование (только затраты на обучение).
При этом ставка по кредиту составляет всего 3% годовых.
«В условиях, когда совокупная инфляция превысила 8%, а продуктовая все 20% — считайте, что вам дают деньги бесплатно», — объясняет Кузнецов.
При этом заемщику в период обучения и девять месяцев после его окончания нужно выплачивать только проценты. После этого времени начнется выплата тела кредита. Срок погашения — 15 лет, при этом есть возможность выплатить кредит досрочно, без каких-либо штрафов и пени.
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