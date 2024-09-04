Более 50% предприятий сообщили, что не нашли в России замены импорту

Быстрое снижение промышленного импорта невозможно, напоминает замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. «Даже небольшое снижение доли импорта уже можно интерпретировать позитивно», — подчеркивает он. По его словам, в 2023 году в секторе «Машины и оборудование» было зафиксировано снижение соотношения импорта (в стоимостном выражении) и добавленной стоимости. «Конечно, импорт еще очень сильно присутствует на рынках, но уже не в том объеме, как пять лет назад», — отмечает он.