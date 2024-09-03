Зимбабве. Самая гиперинфляционная страна в мире

ЦБ РФ борется с инфляцией, круто поднимая ключевую ставку. Иначе мы вполне могли увидеть рост цен, как в Турции или Аргентине. Но мало кто знает, что даже эти страны прямо сейчас — далеко не рекордсмены по инфляции. Сегодня мы с экспертами Market Power расскажем про настоящего «короля» роста потребительских цен, у которого все никак не получается выйти из этого порочного круга.