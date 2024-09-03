Зимбабве. Самая гиперинфляционная страна в мире

Инфляция с приставкой «гипер»
В России инфляция в прошлом году составила 7,4% годовых. В США — 3,4%. В Турции — 64,8% (не в последнюю очередь из-за давления властей на Центробанк страны).
Но что, если инфляция растет по 50%, и не в год, а в месяц? Да, так бывает, и для этого явления даже есть специальный термин — гиперинфляция*.
При гиперинфляции неизменно возникает ситуация, когда государство вынуждено брать долги и тратить эти деньги не на социальные нужды, а на покрытие процентов по старым долгам. Само собой, таким способом долго жить невозможно — дефолт по гособлигациям неизбежен. И он запускает каскад дефолтов в частном секторе. Словом, полная катастрофа в экономике.
Обычно государства довольно быстро выходят из спирали гиперинфляции. Например, Германии в 1920-х потребовалось на это всего пять лет. Но это при условии, что государство примет жесткие меры…
В противном случае странам могут понадобиться десятилетия, чтобы оправиться от экономических последствий гиперинфляции, и если политика государства (и денежно-кредитная, и фискальная) не будет правильно скорректирована, то катастрофа будет повторяться. Так, например, случилось в Зимбабве.
Что случилось в Зимбабве?
Зимбабве — одно из самых молодых государств в Африке, которое дольше других оставалось британской колонией. Официально независимой страна стала лишь в 1980 году. Тогда же к власти пришел Роберт Мугабе. Пришел, надо сказать, честно — был избран большинством населения за свои крайне резкие и весьма популистские идеи: отнять поместья у белых и отдать их темнокожим.
А экономика Зимбабве, долгие годы бывшая одной из самых развитых в Африке, держалась в те годы на крупном фермерском земледелии. Угадайте, кто тогда владел 70% земель? Правильно — белые.
Вот только президент Мугабе, как и любой популист, не спешил исполнять обещаний. Нет, земельную реформу-то он провел, и в 1992 году даже был принят закон о приобретении земли, позволяющий властям выкупать наделы у белых без согласия землевладельца. Вот только из-за излишней бюрократии и коррупции двигалась реформа с черепашьей скоростью.
А электорат ждал, надеялся, но, в конце концов, терпение людей лопнуло. В 2000 году члены Национальной ассоциации ветеранов освободительной войны, недовольные своим экономическим положением, насильственно заняли 70 ферм, выгнав белых владельцев. Их примеру последовали и другие малоимущие соотечественники.
Как же правительство Мугабе отреагировало на это? Санкционировало захват, проведя через парламент закон об ускоренной земельной реформе, которая предусматривала конфискацию земли без выкупа.
И в начале 2000-х начались репрессии…
Отнять у белых и отдать богатым
Спасаясь от репрессий, белое население начало массово покидать страну. На этом фоне резко снизился уровень иностранных инвестиций, кредитов и донорской помощи со стороны западных стран. ЕС и США тут же наложили на Зимбабве экономические санкции.
Президент Мугабе и ухом не повел, выполнив свое обещание: «отнять и поделить». Вот только дележка получилась не слишком справедливой. Много ферм попали в руки членов правящей партии. И зачастую новые владельцы использовали коммерческие сельхозугодья лишь для сбора урожая и забоя скота для собственного пропитания. Производительность ферм снизилась в разы.
Программа земельной реформы продолжалась до конца 2003 года, а в 2005 году — какой сюрприз! — в зимбабвийский закон о земельной реформе была внесена поправка, по которой вся отобранная земля сельскохозяйственного назначения объявлялась государственной: политическая элита Зимбабве не спешила делиться лучшими участками с беднейшим населением.
Да и те фермеры, кто пытался продолжить аграрное дело, не имели необходимых знаний и опыта. Плюс в стране случилась засуха.
Итак: санкции, неумелые фермеры и коррупция привели к тому, что производство главных товаров зимбабвийского экспорта — табака, хлопка, чая, сахарного тростника — рухнуло на 51%.
Все это вылилось в резкое ухудшение экономического положения. Следом за сельским хозяйством пострадала и обрабатывающая промышленность. Население стремительно беднело, цены росли.
Правительство Зимбабве не долго думало, что делать. Быстро нарастили госдолг и напечатали побольше денег, чтобы закупать импортное продовольствие и снизить риск голода в стране. Так Зимбабве оказалась по уши в долгах, выраженных в иностранной валюте.
В совокупности все эти факторы привели к тому, что внутренняя валюта страны стала стремительно обесцениваться.
Цепная реакция гиперинфляции
В начале мы не случайно упомянули, что инфляция в Турции по итогам 2023 года составила около 65%. Сегодня эта цифра кажется колоссальной на фоне той же России.
Но меркнет и бледнеет перед тем, что происходило в Зимбабве образца 2006 года. Только за год инфляция выросла до 1000%. Дальше — больше: в 2007 году инфляция в африканской стране превысила 60000%.
А затем начался кромешный мрак. Об инфляции в Зимбабве в 2008 году до сих пор слагают легенды. Лишь за пол года она официально составила 231000000% (нет, мы не ошиблись с нулями!).
Как выживали зимбабвийцы?
В 2008 году за 80 миллиардов местных долларов (Z$) — месячный заработок учителя в Зимбабве — можно было купить две буханки хлеба. При этом через неделю одна буханка уже стоила Z$100 млрд.
Купюру такого номинала, кстати, ЦБ Зимбабве не преминул выпустить. Вот только на местном валютном рынке за такие деньги не давали и одного американского доллара.
Попытки обуздать инфляцию
Правительство страны поняло, что дело пахнет жареным, и начало принимать экономические меры. Но, как всегда, с душком политики.
Первым делом — в 2007 году — инфляция в стране была объявлена незаконной: регулятор перестал отчитываться о ней, заявив, что такой проблемы просто не существует.
Правительство сделало один разумный шаг, запретив поднимать цены на законодательном уровне.
Вот только этого одного шага было недостаточно. Чтобы справиться с гиперинфляцией, нужно соблюсти еще два важнейших условия:
— заморозить не только рост цен, но и рост зарплат;
— перестать печатать госдолг.
Если хотя бы одно из них не выполнено, о победе над ростом цен нечего и думать. Экономику доконают либо дефолты компаний, либо голод. Либо — и то, и другое.
Но правительство Зимбабве опоздало и с первым, и со вторым. Снижение госдолга (читай — «печатание денег») началось только в 2009 году. И тогда же, в 2009-м и 2010-м, были робкие попытки ограничить рост зарплат.
Это промедление вылилось в сильнейший дефицит товаров и голод по всей стране.
Время шло. Вместо банкнот с Z$5 (зимбабвийский доллар), Z$10 и Z$20 появились купюры номиналом Z$100 млн и Z$200 млн и даже Z$100 трлн. Спустя несколько дней после выхода последней, на нее невозможно стало купить даже талончик на проезд в автобусе.
Директор зимбабвийского ЦБ Гидеон Гоно, кстати, был награжден пародийной Шнобелевской премией в 2009 году. Но на все нападки он отвечал так: «Люди, критикующие меня за массовые денежные эмиссии, не понимают, что традиционная экономика не вполне применима к этой стране. В этой стране бОльшую роль играет политика».
В результате черный рынок иностранных валют стал для зимбабвийцев обычным способом получения основных товаров и услуг по относительно стабильной стоимости. Само собой, никого не останавливал факт, что использование иностранной валюты на территории страны было незаконным.
Экстренные меры
Когда инфляция достигла исторического максимума в конце 2008 года, правительство решило зайти с другого конца.
Власти разрешили использовать доллар США в дополнение к национальной валюте. Это позволило стабилизировать цены и обменные курсы, потому что ценники по всей стране были в долларах США, и снижение курса зимбабвийской валюты уже слабо влияло на инфляцию. Да и «печатный станок» поставили на паузу.
Инфляция по итогам 2010 года замедлилась до 3% — казалось, еще немного, и проблема гиперинфляции в Зимбабве будет решена окончательно.
Никакой стабильности
Улучшения длились недолго. После Мугабе в 2017 году страну возглавил Эммерсон Мнангагва, ранее бывший вице-президентом. Взаимоотношения этих двух политиков достойны мыльной оперы: сначала они были друзьями, потом Мугабе по навету жены отстранил своего заместителя, а Мнангагва, в свою очередь, устроил военный переворот. Словом, та еще «Санта-Барбара»…
При Мнангагве в 2016 году местный Центробанк начал печатать квазивалюту — суррогатные доллары, официально привязанные к доллару США в соотношении 1:1. Сделано это было для создания устойчивой внутренней валюты, с которой бы шли как внутренние, так и внешние операции. Однако власти Зимбабве остались верны себе, и объем напечатанных «суррогатов» кратно превосходил объем долларов, которыми те были обеспечены: госдолг страны скакнул с 50% ВВП в 2016-м до 74% в 2017-м.
Кроме того, после событий 2007−2009 годов у населения не было веры в новую валюту, и через несколько лет негативный сценарий повторился.
Уже в 2019-м оказалось, что настоящий доллар США вновь торгуется с премией к «суррогату» в 300−400%. Что же сделал ЦБ? Снова выпустил зимбабвийский доллар. И все пошло по кругу.
И, как мы видим, популистская фискальная политика ведет к инфляционной катастрофе.
Повторим: преодолеть гиперинфляцию можно, но для этого нужна многоуровневая дисциплина на всех уровнях власти (от ЦБ и Минфина до верхушки правительства) и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ соблюдение трех условий:
запрет роста цен на законодательном уровне;
заморозка роста зарплат;
выключение «печатного станка».
Если же финансовые и политические институты не сделают этого — причем неважно, из-за коррупции или чего-либо еще — тогда «болезнь» гиперинфляции будет прогрессировать, пока в конце концов не уничтожит экономику страны окончательно.
У Зимбабве не получается выздороветь. Печатный станок продолжает работать.
Интересный факт
Зимбабве ежеквартально выпускает облигации сроком на 90 дней и объемом более чем на $100 млн. Доходность по ним составляет 85% в национальной валюте. Рискованный инвестор может соблазниться такой покупкой, и хорошо бы ему перед тем, как сделать инвестицию, прочесть этот текст…
Примечания
*В то же время Chartered Financial Analyst Institute (CFA) определяет гиперинфляцию как 100% рост цен за 3 года накопленным итогом.
При подготовке материала использованы научные статьи Центра изучения стран Тропической Африки Института Африки РАН.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».