ВТБ запустил вклад со ставкой 25% за открытие долгосрочного инвестсчета

ВТБ запустил новый срочный вклад «Двойная выгода» с доходностью до 25% годовых при условии равноценного по сумме участия в программе долгосрочных сбережений от НПФ ВТБ. Об этом в рамках ВЭФ-2024 сообщил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
«Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами, на нем появляются принципиально новые накопительные продукты, например программа долгосрочных сбережений. С учетом высокого спроса клиентов мы приняли решение расширить нашу линейку инструментов для размещения средств населения», — прокомментировал новость топ-менеджер банка.
Минимальная сумма депозита «Двойная выгода» — ₽30 тыс., а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу долгосрочных сбережений. Вклад можно открыть в офисах банка на срок три, шесть месяцев или на год. При сроке три месяца доступна максимальная доходность 25% годовых, полгода — 20%, год — 19,5%. В случае расторжения договора долгосрочных сбережений, учитываемого при открытии вклада, ставка снижается до 0,01% годовых. Минимальная сумма взноса в ПДС аналогичная — ₽30 тыс.
По данным Банка России, средняя максимальная ставка в топ-10 банков во второй декаде августа составляет 17,48% годовых.
Доходность по депозитам на уровне 21% годовых среди крупнейших банков предлагают:
- Московский кредитный банк по вкладу «МКБ. Преимущество+» сроком на три месяца при открытии через онлайн-платформу «Финуслуги», а также по продукту «МКБ. Перспектива» сроком на три года при покупках от ₽ 10 тыс. в месяц по карте банка;
- Росбанк по депозиту «Надежный Капитал» с опцией «Плюс» сроком на полгода при открытии через онлайн-платформу «Финуслуги»;
- Совкомбанк по вкладу «Осенний максимум с Халвой» и «Удобный» сроком на три года при покупках по карте «Халва» с подключенной подпиской «Халва. Десятка»;
- Альфа-Банк по вкладам «Максимальный», «Альфа-Вклад» и «Пенсионный» сроком на три года.
Особенности ПДС:
- присоединиться к программе может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет;
- минимальный срок участия в программе — 15 лет или до достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами;
- операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые, в свою очередь, обеспечивают сохранность и доходность сбережений и осуществляют выплаты этих сбережений;
- накопления застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в пределах ₽2,8 млн;
- государство обязуется софинансировать взносы участников ПДС в течение десяти лет, но не более ₽36 тыс. в год. Таким образом, максимальный размер господдержки может составить ₽360 тыс. Объем софинасирования зависит от дохода и размеров взносов участника программы;
- при взносах на общую сумму ₽400 тыс. участник сможет в зависимости от размера доходов заявить к возврату по итогам 2024 года от ₽52 тыс. до ₽60 тыс., выплаченных в качестве налогов. С 2025 года россияне смогут возвращать до ₽88 тыс. со взносов по программе долгосрочных сбережений в совокупности с ИИС-3 и НПО;
- забрать накопления можно при наступлении особых жизненных ситуаций.
По данным Минфина, с начала 2024 года и до 15 августа россияне заключили более 1 млн договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на сумму около ₽50 млрд.