ВТБ запустил вклад со ставкой 25% за открытие долгосрочного инвестсчета

Минимальная сумма депозита «Двойная выгода» — ₽30 тыс., а максимальная не должна превышать сумму первоначального взноса в программу долгосрочных сбережений. Вклад можно открыть в офисах банка на срок три, шесть месяцев или на год. При сроке три месяца доступна максимальная доходность 25% годовых, полгода — 20%, год — 19,5%. В случае расторжения договора долгосрочных сбережений, учитываемого при открытии вклада, ставка снижается до 0,01% годовых. Минимальная сумма взноса в ПДС аналогичная — ₽30 тыс.