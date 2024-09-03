В «Селигдаре» считают кредитование в золоте выгодным для компании

«Если взять примерный процент ставки купона по нашим “золотым” облигациям, то это 5,5%, а при сегодняшней ставке ЦБ реальное кредитование идет под 21%. В таком случае, при сопоставлении, чтобы выплаты по процентам сравнялись, золото должно стоить 10 тысяч рублей за грамм. Наша модель хеджирования предполагает, что при сильном различии в ставках даже при росте цен на золото кредитование в драгметалле остается выгоднее», — рассказал он.
Хрущ также отметил, что долг компании каждый год переоценивается из-за изменения цен на драгметалл, но и постепенно гасится. «Когда цена растет, мы, с одной стороны, получаем бумажную переоценку, а с другой — реальные деньги на денежный поток. Общий объем захеджированного металла у нас примерно 7 тонн золота. Он каждый год переоценивается и постепенно гасится», — уточнил он.
О соотношении долга к EBITDA
Президент холдинга отметил, что для роста производства необходимы инвестиции, что приводит к росту долговой нагрузки и показателя долга к EBITDA, однако EBITDA начинает расти сразу после запуска проекта, поэтому это нормальная ситуация. «Например, у нас есть фабрика Рябиновая, которая запускалась в 2017 году. К тому моменту у нас рос коэффициент долга к EBITDA, а EBITDA не увеличивалась. Но после ее запуска в этом соотношении долга к EBITDA долг у нас остался на том же уровне или немного снизился, а EBITDA стала расти. Тоже самое должно произойти на Хвойном, но без набора долга этого не достичь», — отметил он. По словам Хруща, долг начнет снижаться сразу после запуска комплекса Хвойное.
Восточный экономический форум проходит
Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.