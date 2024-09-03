В «Селигдаре» считают кредитование в золоте выгодным для компании

Президент холдинга отметил, что для роста производства необходимы инвестиции, что приводит к росту долговой нагрузки и показателя долга к EBITDA, однако EBITDA начинает расти сразу после запуска проекта, поэтому это нормальная ситуация. «Например, у нас есть фабрика Рябиновая, которая запускалась в 2017 году. К тому моменту у нас рос коэффициент долга к EBITDA, а EBITDA не увеличивалась. Но после ее запуска в этом соотношении долга к EBITDA долг у нас остался на том же уровне или немного снизился, а EBITDA стала расти. Тоже самое должно произойти на Хвойном, но без набора долга этого не достичь», — отметил он. По словам Хруща, долг начнет снижаться сразу после запуска комплекса Хвойное.